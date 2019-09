En rueda de prensa, el gobernador Sergio Uñac confirmó que Vialidad Nacional, a través del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reconoció parte de la deuda que Nación mantiene con la provincia por obras viales, pero que unos 900 millones de pesos que corresponden a dos cuotas caídas de un acuerdo firmado el año pasado va camino a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uñac apuntó que "lo reconocido es sobre los trabajos en la Ruta 40 Norte, pero no sobre el resto". A su vez, confirmó que ayer por la mañana firmó una nueva carta documento contra Vialidad Nacional por otro reclamo de 1.500 millones de pesos, más intereses.



Luego del encuentro que el Gobernador mantuvo con Dietrich en Buenos Aires, manifestó que "la verdad, me vine sin muchos avances. Han reconocido parte de la deuda, sobre todo lo que estamos haciendo en Ruta 40 Norte, pero no las dos últimas cuotas que fueron firmadas. Así que la provincia se encamina a un reclamo judicial de la deuda que ya es exigible, porque hemos agotado el diálogo y todas las vías administrativas posibles. Sólo queda la judicial".



A su vez, indicó que hasta el momento la deuda exigible "alcanza los 3.000 millones de pesos, pero puede ser aún mayor porque hay convenios que todavía no están disparados".



Por otro lado, el mandatario aseguró que la provincia "entiende la difícil situación que atraviesa la Nación, pero también queremos cobrar lo que nos corresponde".