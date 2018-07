Los referentes de los gremios Adicus y Sidunsj y los representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmaron el viernes el acta paritaria para dejar efectivos a unos 2 mil docentes interinos distribuidos en las cinco facultades. Los profesores que se encuentren en esa situación participarán en un concurso cerrado por el cargo que tengan, en el que deberán rendir un coloquio y una prueba de antecedentes. Y si bien no tendrán competencia, si no aprueban el examen se llamará a un concurso abierto. Los que podrán participar deberán tener una antigüedad mínima de cinco años y los sindicalistas Jaime Barcelona, de Adicus, y Esteban Vergalito, de Sidunsj, plantearon que la fecha que se tenga en cuenta sea a partir del 1 de abril de 2018 y no desde que entró en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo, es decir, en 2015. Si el cálculo se hace desde este año, es mayor la cantidad de interinos que puedan acceder al régimen. El pedido deberá ser analizado por el Consejo Superior tras el receso invernal.

El acta paritaria fue firmada en la sede local del Ministerio de Trabajo.

Fuentes universitarias manifestaron que se aprobará la solicitud de los sindicatos y hay expectativas de que el proceso de concursos se desate en el último cuatrimestre del año, el cual llevará un largo proceso por la cantidad de interinos.



A diferencia de un docente efectivo, los interinos son aquellos que deben conseguir su designación en su puesto de trabajo año tras año por la respectiva autoridad de turno (decano o director de departamento), por lo que corre el riesgo de que ante una discusión o diferencia de criterios quede afuera. El ingreso de interinos en las facultades se ha venido dando históricamente, ya que hay docentes que llevan hasta 15 años en esa situación. Inclusive muchos se han jubilado bajo esa condición. Por otro lado, al quedar efectivo, puede ejercer el derecho político de ser elegido en elecciones.