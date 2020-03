Tras el rechazo que recibió la lista Celeste Renovación para participar de las elecciones internas del Pro, el titular del espacio, Fernando Patinella, no descartó ir hasta la Cámara Nacional Electoral. ¿El objetivo? Que la instancia superior le acepte un recurso de queja, que revierta el fallo local que lo dejó afuera y que le permitan jugar en la interna.

Según indicó Patinella, ir a la instancia superior "está en estudio, por parte mía y de los apoderados, y no está descartada". Con la baja de la lista Celeste Renovación, la única que está en condiciones de participar de las elecciones del macrismo es la "Celeste y Blanca", que lidera el oficialista Enzo Cornejo.

La interna del partido que integra el Frente Cambiemos llegó a la Justicia Federal a fines del mes pasado, luego de que la Junta Electoral rechazara el armado que hizo Patinella. El órgano partidario indicó que la lista opositora no cumplía con los requisitos que establece la Carta Orgánica para participar de una interna porque presentó una nómina de candidatos incompleta.

Ese fue el punto central en el que se basó la Justicia Federal con competencia electoral para no aceptar la apelación que presentó Patinella. Según indicaron fuente calificadas, en su fallo, la Justicia indicó que no pueden ir en contra de lo que establece la Carta Orgánica partidaria, por lo que decidieron no hacer lugar al recurso de apelación.

Así, las elecciones en el Pro siguen en marcha, con una única lista en pie, la de Cornejo.