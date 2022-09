La presidente del PRO, Patricia Bullrich, llegó por algunas horas a la provincia para mostrarse junto a los referentes de JxC y rechazar el nuevo Código Electoral. Además, se mostró firme en su postura de competir en las PASO para ser candidata a presidente en las elecciones 2023.

En diálogo con Demasiada Información, la exministra de Seguridad evitó criticar al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero buscó diferenciarse.

"La gente ve que el país necesita un cambio y una personalidad fuerte. No podemos no animarnos y no tener el coraje para cambiar. Además de la personalidad, hay que tener un plan claro de shock para cambiar educación, economía y seguridad. En seguridad ya me conocen y saben que tengo personalidad, pasé por situaciones difíciles y mantuve altas las convicciones y eso será la caracteristica que está sobre la mesa. La gente se dará cuenta sola de las diferencias, yo voy a las PASO", sentenció a la hora de hablar del otro referente que aspira a la presidencia dentro del mismo espacio.



En el ámbito nacional defendió el sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Manzur dijo que de ninguna manera piensan sacar las PASO. La verdad esperamos que respeten la palabra y no sigan cercenando la capacidad de los ciudadanos de elegir", agregó.

Respecto a la política provincial, criticó el nuevo Código Electoral. "Venimos a rechazar la ley de lemas, este sistema lo que hace es menguar la capacidad de decisión de la población, restarle calidad y además, es contrario a una democracia moderna", expresó.

Además, respaldó a Marcelo Orrego como candidato a gobernador de JxC. "En este momento Orrego es el candidato que mejor representa a JxC y que tiene la posibilidad de llevar adelante nuestro proyecto. Se va a acercar a todos, necesitamos ganar San Juan", concluyó.