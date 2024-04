Luego de que los senadores se hayan aumentado los sueldos y que el legislador nacional de La Libertad Avanza de San Juan, Bruno Olivera, quien primero firmó por el aumento pero después se retractó y se abstuvo de acompañar la iniciativa, el diputado nacional de LLA y referente del partido de Milei en la provincia, José Peluc, habló al respecto en Estación Claridad.

"Todo es un acto inmoral. No estoy para nada de acuerdo y lo repudio totalmente", comenzó. Sin medir sus palabras a la hora de criticar a los senadores que votaron a favor, explicó que con respecto a Olivera, le había comentado que debió firmar por ser vicepresidente del bloque pero continuó que "es una situación que la tendrá que explicar él".

"El silencio es cómplice y estoy en desacuerdo de que ninguno haya levantado la mano para decir que están en contra. Ahí es donde yo lo repudio", resaltó.

Posteriormente, apuntó contra cada uno de los legisladores que votaron a favor: "Serán juzgados por la sociedad. Yo no entiendo por qué se postulan si después dicen que no tienen de qué vivir. No puedo concebir una medida como esta, cuando vemos lo que cobra un jubilado".