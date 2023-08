José Peluc, candidato a diputado Nacional por la Libertad Avanza, se metió en la picota generada ayer entre Juntos por el Cambio y el oficialismo por la designación de funcionarios en 14 puestos judiciales y un organismo de control.

"Lo mejor que puede pasar es que la democracia esté repartida y nos controlemos entre todos. Los organismos de control los debe ocupar la oposición, no es una pelea de cargos, es para controlar al gobierno de turno", dijo el referente de Milei en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Además, apuntó contra el actual intendente de Rivadavia y electo vicegobernador, Fabián Martín. "Es más una idea de instalarse como opositores al gobierno actual, cuando en realidad no lo son", agregó.

Tras la elección del 2 de julio, en la que Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), comenzó la larga transición en la que el uñaquismo dejará la gestión el 10 de diciembre. En ese tránsito, ayer se produjo el primer picoteo entre exponentes de ambos sectores. El próximo vice, Fabián Martín, destacó que el actual Gobierno debe evitar las designaciones en 14 puestos judiciales y en la presidencia del Tribunal de Cuentas y dejarlas para la próxima administración. "No queremos militantes políticos en cargos tan importantes", resaltó. El hoy número dos de la provincia, Roberto Gattoni, manifestó que "no se puede tener posturas contradictorias y querer tomar decisiones en algunas cosas sí y en otras no", esto último, en referencia a la invitación a la participación en la paritaria salarial. "Hay que ser prudente y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada", remarcó en alusión a los posibles nombramientos políticos.