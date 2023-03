Hace 12 días que comenzó la huelga de los docentes autoconvocados, disconformes con lo que habían acordado los gremios y el Gobierno en paritaria. En este sentido, el titular de UPCN, José "Pepe" Villa opinó al respecto y no tuvo problemas en hacer un crudo análisis sobre la situación.

"Los autoconvocados me tienen sin cuidado. Pero la ley no deja participar en paritarias a los que no tengan representación sindical. No es lo que yo quiero, es la ley", expresó con énfasis y agregó que hubo docentes que los han ido a buscar para que los representen "pero ya es tarde".

"Yo dije que hasta el primer semestre arreglemos con clausula gatillo y me dijeron que no. Tampoco es que tenemos que desequilibrar el presupuesto del Estado provincial", explicó.

Posteriormente, recordó que es parte del Consejo Directivo de la Nación y "nadie ha arreglado como San Juan" (en base al aumento salarial de los docentes). "Y quieren más y bueno, está bien que quieran más pero no es lo mismo la Canasta Básica en Buenos Aires que la de aquí", replicó.

Consultado sobre la imagen que han dejado los autoconvocados con sus manifestaciones y el pedido, Villa remarcó que "no pueden más que los gremios, que se afilien y vayan a una elección".

Finalmente, se refirió a las declaraciones de la ministra de Hacienda, Marisa López, acerca que la provincia culminó con superávit. "Ella lo dijo pero no sé si hay plata para pagar todo. Nosotros reclamamos la clásula gatillo y nos dijeron que no. Ahora comprobamos que la inflación que pronosticó Massa no se va a cumplir", sentenció.