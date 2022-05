José "Pepe" Villa no arrancó el 2022 de la mejor manera. De regreso en San Juan tras unas vacaciones con su familia comenzó a tener fuertes dolores en el estómago. Los estudios arrojaron problemas en la vesícula por lo que fue operado. A los días, los inconvenientes persistieron con una infección que derivó en un intestino perforado y dio como resultado una peritonitis. Eso no fue lo único, ya que al tiempo y con una leve mejoría, contrajo neumonía, por lo que sus familiares decidieron trasladarlo a Buenos Aires, donde quedó internado.

Sin embargo, dio batalla, ganó y y hoy se encuentra en plena recuperación. "Me siento mejor después de tres meses muy largos. Prácticamente no podía caminar y ahora ya camino algo", expresó el histórico secretario general de UPCN.

En diálogo con Radio Antena 1, Villa dijo que "he tenido momentos duros pero siempre sano.Esta vez me podría haber muerto sin enterarme. No sentía nada y me salvé de la peritonitis de casualidad. Se me reventó la vesícula y eso infectó todo. Hasta llegué a un un coma inducido algunos dias y deliré mucho mientras estuve internado".

El dirigente sindical se mostró agradecido con los médicos que lo atendieron y dijo "aquí estoy, quiero seguir realizando aportes para UPCN y ya hice la lista única para las próximas elecciones del 7 de junio, donde les ruego a los afiliados que vayan y voten para que nos den el espaldarazo que necesitamos".

Villa, de 77 años, confirmó las presencias en la lista Azul y Blanca de dos dirigentes reconocidos como Gabriel Pacheco y Enrique Funes y aseguró que "cambiamos muchos dirigentes, algunos se pusieron el traje pero van a tener que esperar".

Por último y al igual que le dijo a este medio el mes pasado, reconoció que "no sé que haría si no estoy en el sindicato, donde llevo 37 años de gestión".