En las detenciones por el saqueo a una distribuidora y la frustrada maniobra al hipermercado Changomás, hubo secuestro de teléfonos celulares a los implicados, los que se están peritando para tratar de encontrar a los autores intelectuales, los instigadores, aseguraron fuentes judiciales. Mientras tanto, los fiscales de Flagrancia irán con todo contra los 21 apresados mayores de edad, dado que le pedirán al juez que los deje bajo rejas de manera preventiva. Del total, hay 10 que, inclusive, corren el riesgo de cumplir una pena de prisión efectiva. Son los que ingresaron y robaron en el negocio "El gran almacén", en cuya movida se configuraron una serie de agravantes que elevan el mínimo del castigo a 4 años. En el hipermercado, la diferencia es que el delito quedó en un intento, por lo que los 11 involucrados llegarán a la audiencia de juicio con una escala menor, pero con la misma presión de recibir una sanción penal.

Los hechos que se desencadenaron el sábado en Rawson provocaron malestar en la sociedad y en el Ejecutivo. El propio gobernador Sergio Uñac, en rueda de prensa, calificó ayer el hecho como "repudiable" y que "está comprobada la incentivación". El mandatario provincial reiteró la decisión que había sido difundida el fin de semana de pedirle a Nación que les quite a los detenidos los planes sociales que tengan (Ver recuadro). "Hay un esfuerzo no solo del Estado, sino de toda la sociedad que paga impuestos para sostener un plan social a gente que no tiene trabajo. Eso no debe implicar que le desordenen la vida a los demás". Además, indicó que "es importante que la Justicia ponga todo para determinar quiénes son los autores intelectuales. Ha habido incentivación de algunos dirigentes, sociales, políticos. Eso lo deberá determinar la Justicia".

En ese marco, la actuación judicial está en manos de la fiscal de Flagrancia, Virginia Branca, y su equipo de ayudantes fiscales. Tras la detención de los 21 implicados (también hubo 15 menores), personal policial secuestró celulares, los que fueron llevados al área informática de la fuerza de seguridad para que sean peritados. El objetivo es encontrar a los instigadores de los saqueos. Según trascendió, en grupos de Whatsapp circuló un flyer, cuyo contenido principal era el siguiente: "Sábado 16hs. Consentración lemos y superiora 'destino chango más de rawson' organizaremos un saqueó por producto de mercaderia (sic)". De acuerdo a las fuentes, si se encuentran elementos para identificar a los autores intelectuales, el expediente sería enviado a la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales del sistema acusatorio.

En cuanto a los autores materiales, todo indica que el miércoles se sentarán en el banquillo de los acusados del procedimiento de Flagrancia, indicaron las fuentes. La fiscal Branca llevará adelante la imputación contra los 10 detenidos por el saqueo a la distribuidora El gran almacén. Según trascendió, quedarán en la mira por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de al menos un menor de edad. La figura delictiva, con sus agravantes, lleva la escala penal de 4 a 13 años y 4 meses de prisión. Así, en el caso de recaer una condena, no será en suspenso, ya que el mínimo supera los 3 años. Por otra parte, el fiscal Pablo Martín encarará la causa contra los 11 implicados en el intento de saqueo al Changomás. El delito es el mismo, solo que en grado de tentativa, por lo que el Código Penal establece sanciones de 2 años y 8 meses a 6 y años de cárcel.

La movida con los planes sociales

El gobernador Sergio Uñac resaltó que la provincia cuenta con uno de los niveles más bajos de desempleo y que, además, el Ministerio de Desarrollo Humano local "invierte en miles de millones de pesos al año" en asistencia social. De ahí el malestar al remarcar que "en la provincia hay trabajo, pero hay gente que no puede o no trabaja y cuenta con un plan y, además, hay ayuda social". El titular de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, informó que le ha enviado su par nacional, Juan Zabaleta, la nómina con los detenidos mayores de edad para que se les quite los planes que puedan tener. Entre ellos están el Potenciar Trabajo (que administran organizaciones sociales) y el Progresar. No obstante, aclaró que no se pueden retirar los beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dado que están dirigidos a los niños. El funcionario uñaquista también constató que los implicados en los saqueos no reciben la tarjeta social ni son titulares de merenderos. "En tres casos, han recibido mercadería de manera esporádica del Ministerio", destacó Aballay, quien agregó que "dos menores estaban con tratamiento por adicciones, pero lo abandonaron".

Complicados

Los 10 detenidos por el saqueo en la distribuidora de Rawson enfrentarán la acusación

de robo agravado en poblado y en banda con la participación de un menor. El mínimo

de la pena arranca en 4 años.

En la mira

Los 11 detenidos por el intento de saqueo en el Changomás serán imputados por el mismo delito, solo que en grado de tentativa. El mínimo de la escala penal parte de 2 años y 8 meses de prisión.