Pese a la inflación de este año, que cerrará por arriba del 50 por ciento, Salud Pública va camino a mantener el mismo costo que hoy tiene por el servicio de ambulancias. Es que la cartera sanitaria, que conduce Alejandra Venerando, llevó adelante por primera vez en 15 años la licitación del servicio, en la que se presentaron tres firmas y sólo una sigue en carrera. La compañía Medyc SRL ofreció cobrar 147.600.000 pesos por los traslados sanitarios y las emergencias médicas de la provincia, cifra que está en línea con el presupuesto oficial, el cual se armó con lo que hoy el Estado le paga a la firma Buenos Aires Call por el término de un año. Así, avanza un cambio de compañía tras más de una década. Lo llamativo de la compulsa es que la actual empresa hizo una propuesta de 116.600.000 pesos, un 21 por ciento menos de lo que factura en la actualidad. Por defectos en los documentos presentados, esa oferta económica fue dada de baja, al igual que el de una tercera concursante.

No es la primera vez que Salud Pública hace una licitación de un servicio que llevaba años en manos de una misma empresa. Lo mismo ocurrió con otras prestaciones como la comida para el hospital Rawson y el Marcial Quiroga, que estaba en manos de Seralico; el servicio de limpieza para los centros sanitarios, aportado por Iscot; el mantenimiento de los establecimientos, la seguridad; y la cobertura de seguros para las movilidades, servicio que tenía en manos el IAPSER (Ver claves).

En el caso de las ambulancias, fuentes calificadas indicaron que, tras una licitación, la empresa Buenos Aires Call (ex Sifeme) se hizo de la prestación en 2004 y desde ese año hasta la fecha, se vio beneficiada de renovaciones automáticas. Con la gestión de Venerando, la cartera sanitaria decidió abrir el juego para que, de la competencia entre las empresas, el Estado pueda lograr una mejora en el servicio a un precio acorde. Según la ministra, "el objetivo es transparentar todas las contrataciones y que haya un mayor abanico de posibilidades de elección. Esto tiene que ver con eficientizar el gasto y controlar todos los servicios. Hace muchos años que no se llevaban adelante este tipo de licitaciones", destacó. Otro ejemplo de ello fue que ayer se hizo la apertura de sobres para la compra de fármacos oncológicos. El presupuesto de ese servicio fue de 18 millones de pesos y, según fuentes oficiales, hacía unos 12 años que no se licitaba.

Con la licitación de las ambulancias, Salud aprovechó y promovió cambios en el sistema de prestación. Así, en el pliego, exigió a las empresas que contemplen la reorganización de la provincia en cuatro bases: Centro (con Capital y alrededores), Norte (con Albardón), Sur (con Pocito) y Este (con Caucete). Además, que el 50 por ciento de las 12 ambulancias que debe presentar la empresa deben ser nuevas. Esa adquisición se debe cumplir en los primeros seis meses después de firmado el contrato.

Lo llamativo de la licitación fue que, con los cambios que incluyó Salud en el pliego, la empresa Buenos Aires Call haya presentado una oferta considerablemente menor a lo que hoy factura y que la única oferta que sigue en pie sea igual al monto oficial del presupuesto. Por otro lado, según pudo constatar DIARIO DE CUYO en la apertura de sobres, hubo quejas por parte los representantes de Buenos Aires Call, ya que entendían que el rechazo de su oferta no correspondía, por lo que presentaron una impugnación del proceso.

De firmarse el contrato, comenzará a regir desde enero hasta el diciembre de 2020, con una revisión de la tarifa en junio.

OTROS AHORROS

Hospital Mental

A principios de 2018, Salud le dio de baja al contrato que tenía con Seralico por el servicio de comida en el Hospital Mental. Llamó a licitación y con la compulsa logró un ahorro del 33 por ciento.

Marcial Quiroga

El servicio de comida de ese centro de salud también fue licitado en 2018. Estaba en manos de Seralico y con la compulsa se logró un ahorro de $6.600.000. La empresa ganadora fue ATA.

Limpieza

Las tareas de limpieza del Marcial Quiroga estaban en manos de Iscot. El año pasado el servicio se licitó. Con la oferta de esa firma se generó un ahorro de casi 33 millones de pesos.

Hospital Rawson

En el centro de salud más grande de la provincia, en 2018 hubo un ahorro de 25 millones de pesos al año tras la licitación de la limpieza. Iscot tenía el servicio y propuso cobrar menos.

Nivel central

La comida para los centros sanitarios de la periferia, entre los que no están el Marcial Quiroga y el Rawson, fue licitado. Seralico retuvo la prestación con una oferta similar a lo que estaba cobrando.

Movilidades

En 2017, la cobertura de seguro para las movilidades de Salud fue licitado. El servicio fue adjudicado a La Caja, lo que produjo un ahorro de $1,7 millones al año de lo que se le pagaba al IAPSER.