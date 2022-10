La orden de Javier Milei para que los libertarios y aliados no integren Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones provinciales puso en aprietos al partido ADN, espacio con el que La Libertad Avanza viene trabajando en San Juan. Tras la bajada de línea, el presidente de ADN, Martín Turcumán, insistió en que "la oposición debería encontrar las posibilidades de tener una única idea o ideas acordadas y consensuadas". Esto es, que mantendrán el diálogo con el sector de Marcelo Orrego en busca de conformar un frente de cara al 2023. Consultado sobre la imposición, Turcumán indicó que "no hay ningún quiebre. Son posiciones que se van asumiendo en la dinámica propia hasta llegar a las próximas elecciones, donde las posturas pueden variar". Por otro lado, dijo que el acuerdo entre La Libertad Avanza y ADN y el resto de los espacios, como el Partido Demócrata, "va a seguir avanzando dentro de una lógica razonable donde todos podamos sentirnos contenidos".

"Las posiciones que plantea La Libertad Avanza son las soluciones que necesita la Argentina".

La dura postura de Milei fue expresada a este medio por Carlos Kikuchi, el "armador natural" de la candidatura presidencial del diputado nacional de La Libertad Avanza. Consultado sobre si veían la posibilidad que los libertarios pudiesen unirse a JxC, el referente indicó que "absolutamente no. Si eso llegara a ocurrir, no lo vamos a apoyar. Para jugar con Milei y en nuestro espacio, lo hacemos si tenemos un armado potente y que no tenga ningún tipo de relación con el socialismo", en referencia a la UCR, la Coalición Cívica y el Gen. Así, marcó la cancha ya que dos son aliados y el tercero va camino a serlo de la principal alianza opositora. Ahora, habrá que ver cómo cae la postura de Turcumán dentro de ADN, ya que Kikuchi reconoció que vienen trabajando "muy bien" con uno de sus dirigentes, José Peluc, para un armado local, por lo que podrían existir diferencias internas sobre si seguir una postura más radicalizada o más dialoguista con JxC. Marcelo Arancibia, del Gen, dijo que Turcumán va a tener que definirse.