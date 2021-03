Después de que un sector, conformado por ADN, la Cruzada Renovadora, el GEN y otros dirigentes, saliera a manifestar su predisposición y pedir públicamente la unidad de la oposición, Marcelo Orrego, líder del Frente Con Vos, puso ciertos reparos, ya que señaló que "juntarse por juntarse no es bueno". No obstante, Martín Turcumán, de ADN, y Marcelo Arancibia, del GEN, no se sintieron afectados e insistieron en abrir el diálogo para buscar coincidencias y lograr la unión opositora de cara a la elección de diputados nacionales de este año.

Orrego preside Producción y Trabajo y encabeza la principal alianza rival al Frente Todos. En el comicio de 2019, conquistó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación con el 38 por ciento, mientras que el oficialismo metió dos legisladores con más del 54 por ciento. Con Vos está integrado también por el PRO, la UCR y Actuar, entre otros, y ya venían hablando de ampliar el armado electoral y se perfilan al menos tres internas para elegir la lista de candidatos en las PASO de agosto. No obstante, el gobernador Sergio Uñac movió el avispero político al hablar de la posibilidad de habilitar la competencia puertas adentro (Ver recuadro). Tras ese movimiento, el grupo de partidos opositores salió a pedir la unidad y la disputa interna en el caso de que no haya consensos en la confección de la boleta. En la última elección provincial, ADN y la Cruzada sacaron siete puntos en total, una cifra baja, pero que, sumada al porcentaje que acapare Orrego, serviría para engrosar su espacio y darle una pelea más reñida al oficialismo, si se repitiesen esos números y se produjera tal acumulación de votos, de acuerdo a la óptica de algunos optimistas. Además, en la memoria política aún están presente la primaria de 2013, en la que el frente que por entonces conducía Roberto Basualdo metió cinco listas y la suma total de votos superó la sociedad que lideraba el PJ, aunque, en la general, este último espacio triunfó y se quedó con dos de los tres escaños en juego.

En el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, Orrego destacó que "hay que ver si tenemos comunión de objetivos. Si no tenemos eso, no le sirve a la gente. La idea es que no sólo nos unan los valores, sino también una mirada programática a futuro. Juntarse por juntarse tampoco va a ser bueno si no tenemos una coincidencia en las miradas e, incluso, en los referentes nacionales". Las declaraciones se dieron luego de que ADN, la Cruzada, el GEN y dirigentes de líneas internas del PRO y la UCR brindaran ayer una conferencia de prensa en la que se mostraron abiertos a lograr la unidad con el Frente Con Vos. El cruzadista Alfredo Avelín Nolléns dijo que no irán con condicionamientos, mientras que sus pares remarcaron que la movida no se trató de marcar la cancha sino de mostrar una señal de apertura. Tras las definiciones del diputado nacional, Turcumán resaltó que "coincido plenamente en lo que dice. Hay que pasar a la etapa en la que hay que comenzar a discutir para encontrar las coincidencias. Es lo que queremos todos". Por su parte, Arancibia indicó que "la conversación política resuelve todas las cuestiones que plantea Orrego. Tenemos fe en el diálogo para acordar el método, que son las PASO, y un proyecto político y social para la Nación y la provincia".

Fechas clave

El 9 de junio es el plazo máximo para la presentación de alianzas y frente electorales, mientras que el 19 de junio vence el período para la presentación de candidatos ante las Juntas Electorales de cada fuerza política, que luego deben elevarla a la Justicia.



Planteo

El gobernador Sergio Uñac planteó la suspensión, por única vez, de las PASO por la situación sanitaria por el Covid-19 y por el gasto económico en ese contexto. Tuvo el respaldo de 21 mandatarios. En la Nación analizan postergarla un mes.

Jugada oficialista

Este medio dio a conocer que en el Frente Todos abrieron la chance de internas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El gobernador Sergio Uñac, luego, dijo públicamente que las listas pueden estar integradas por funcionarios de su gestión, diputados y hasta por intendentes. Los nombres que vienen sonando para conformar una de las fórmulas son los de Fabiola Aubone, ministra de Gobierno, y el actual diputado nacional Walberto Allende. En el bloquismo, el principal partido aliado, su presidente, Luis Rueda, no descartó la posibilidad de presentar lista y ya hay dirigentes interesados. Por su parte, Ruperto Godoy, presidente del Instituto Patria, manifestó que al espacio peronista kirchnerista le gustaría tener representación en esta elección, por lo que conversarán con distintos sectores, como La Cámpora, el Frente Grande y espacios peronistas, para definir si se anotan en la competencia.

La idea sería contrarrestar con una potente interna la disputa que pueda llevar adelante la oposición, dado que el electorado suele verse atraído donde hay opciones para elegir y esquivar las listas únicas.