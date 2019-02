Juntos. "Pepe" Villa, a la derecha, recordó que en 2015 apoyó la candidatura de Aranda porque la CGT respaldó a Dante Elizondo y no le consultaron.

La aparición de Rubén Villa, hijo del histórico líder de UPCN, José "Pepe" Villa, en el tercer lugar en la lista de concejales del intendente de la Capital, Franco Aranda, movió el avispero político por el supuesto apoyo del gremio mayoritario en la provincia y su agrupación. Sin embargo, el secretario General del sindicato que nuclea a 20 mil estatales explicó que la decisión de su hijo fue personal y reconoció que su apuesta política no tiene integrantes ni en la lista del jefe comunal ni en la del ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, por lo que dio libertad de acción.



En una entrevista en Radio Light, "Pepe" Villa señaló que Aranda buscó a su hijo, que se conocen del trabajo en Anses, "antes de que saliera la candidatura de Baistrocchi, desgraciadamente". Al ser consultado por qué dijo "desgraciadamente", el sindicalista destacó que "podríamos haber ido con Baistrocchi. Si hubiese sabido que iban a haber dos listas jugábamos con una o con otra, o no jugábamos con ninguna". En diálogo con este medio, resaltó que si alguno de los precandidatos a intendente hubiese llevado a integrantes de su agrupación "habríamos visto qué hacer". Pero indicó que "visto esta disyuntiva que se nos presentaba, dimos libertad de acción a toda la gente de Capital".



El gremialista manifestó que la agrupación que lleva su nombre al final "no tuvo sentido" y admitió que le molestó que ninguno de sus miembros fuera tenido en cuenta para algún lugar, al punto de que reconoció que se sintió "ninguneado". Por eso, dijo que desmanteló la agrupación.



No obstante, remarcó que seguirá apoyando el proyecto del gobernador Sergio Uñac.