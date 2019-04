La cifra es contundente. Con el 35,11 por ciento de mujeres que se desempeñan como juezas en el Poder Judicial, San Juan ocupa el penúltimo lugar del mapa de género nacional. Si bien la cifra ya se conocía desde principio de año, este semana salió a la luz la comparación entre todas las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que difundió la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el período 2018. Pese a la mala posición, la ministra de la Corte local, Adriana García Nieto, y la delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Alejandra Dománico, señalaron que es bueno que la cifra se conozca para que la situación se visibilice y destacaron que es fundamental demostrar que las damas están capacitadas para desarrollar sus puestos a la par de los hombres.



El mapa de género de San Juan refleja una amplia disparidad con otros distritos del país. La provincia está por arriba sólo de Tierra del Fuego, que cuenta con un 15,15 por ciento de mujeres que son magistradas, mientras que del resto, la mayoría cuenta con cifras superiores al 40 por ciento. En el primer lugar de la tabla está La Rioja con el 56,79 por ciento, 21 puntos más que San Juan (ver infografía).



Tanto García Nieto como Dománico coincidieron en que dar a conocer las estadísticas y realizar las comparaciones con otras provincias es beneficioso para "concientizar" y "poder entender cuánto podemos crecer". Además, apuntaron que la realidad local es un reflejo de la sociedad sanjuanina, en la que hasta no hace mucho tiempo al género femenino le costaba acceder a cargos importantes. Por otro lado, señalaron que esa realidad local no siempre es comparable con otros distritos. Como ejemplo, la cortista indicó que Mendoza cuenta con siete miembros en su Corte y ninguno de ellos es mujer.



A su vez, ambas indicaron que las mujeres han demostrado ser capaces de ocupar cargos jerárquicos, pero que eso no se ve reflejado en la estructura del Poder Judicial. En términos generales, "vemos que la pirámide está invertida. La mayor cantidad de funcionarias y empleadas son mujeres, pero somos menos que los varones en cantidad de jueces. Tenemos que aspirar a subir en esta cadena", dijo la cortista. Según la estadística aportada por la Oficina de la Mujer local, el Poder Judicial cuenta con 788 mujeres frente a 650 varones. Fuera del resultado negativo en cuanto a la participación jerárquica de las damas, San Juan contribuyó al mapa de género nacional. Con la incorporación de García Nieto al máximo órgano de Justicia local, el porcentaje nacional de mujeres integrantes de tribunales supremos de justicia pasó del 28 al 29 por ciento, entre 2017 y 2018.

Protagonistas

ADRIANA GARCÍA NIETO - Ministra de la Corte

"Las mujeres que ejercemos cargos tenemos que trabajar fuertemente para demostrar que nos hemos ganado el lugar en el que estamos y que somos capaces de más. Tenemos que visibilizarnos".

ALEJANDRA DOMÁNICO - Jueza de Paz

"El techo de cristal aún no se termina de romper. Esto debería generar más acciones positivas que tiendan a generar más equidad e igualdad. Eso proclama la Constitución y las convenciones internacionales".