En su visita a San Juan, el precandidato a vicepresidente de Macri brindó una entrevista al programa "A todo o nada" de LV5, conducido por Julio Turcumán, en el que se refirió a la actualidad política y económica del país, sin evitar hablar de la dupla Fernández - Fernández.

"Los subsidios son una solución de corto plazo. No se pueden hacer definiciones demagógicas en este momento. Hay un tema estructural del Estado. La salida de cualquier país es por la vida de un capitalismo inteligente, con defensa de la economía nacional. Segundo, no se puede gobernar con déficit fiscal, lo mismo que le pasa a una familia, no se puede gastar más de lo que entra. Hemos hecho un esfuerzo el año que pasó, con déficit cero, hemos superado un momento difícil y la economía comienza a mejorar", sostuvo Pichetto.

El senador también se refirió a las retenciones y explicó que considera de "un impuesto extorsivo, puede ser de aplicación a la Pampa húmeda, a la actividad sojera, no creo que tenga que ser de aplicación a la economía regional". "Creo que el rumbo del presidente de los primeros dos años era bajar retenciones eliminándolas, lamentablemente, la crisis del 2018 y la devaluación lo obligó a volver a las retenciones", agregó.

Además, Pichetto se mostró confiado de cara a las elecciones de octubre. "Tenemos encuestas, hoy hay un escenario de paridad, las dos propuestas están equilibradas. De todos modos, la encuesta es una foto de un momento, pueden tener intereses. Según lo que veo en el país, visitando las provincias, creo que se va a achicar el espacio del medio, creo que la construcción que ha hecho. Lavagna va a tener una mala performance, no se supera los 5 o 6 puntos. Espert es un producto de un set televisivo, no sé si va a pasar los puntos que se necesitan legalmente para participar de las Generales. Para hacer política hay que tener un partido y el que era presidente del partido habló conmigo y se sumó a Juntos por el Cambio, yo no hice nada, él se sumó. Espert no tenía partido. Es bueno que participe. Alberto Fernández, declara que va a regalar los remedios y es una medida demagógica, podríamos haberlo hecho. Yo creo que la elección que vamos a hacer va a ser muy buena. Acá en San Juan vamos a ganar con Marcelo Orrego que es una figura nueva", analizó.

Como no podía ser de otra manera, se refirió a la columna K . "Gioja tildándome de traidor es un concepto precario, muy elemental, carece de sustento. Uno no traiciona sus ideas, ha habido una malversación de las ideas del partidos. Hoy el kirchnerismo es una expresión de izquierda que atrasa. En política todo es válido, pero la sociedad demanda hoy un cambio de actitudes. Yo siempre estuve en el peronismo, sigo siendo peronista. No traicioné a nadie. El partido me ha dejado a mí, a las ideas que yo siempre tuve. Yo no hago futurismo y no desprecio el nivel intelectual de Alberto Fernández, pero cuando el poder real no está en el Presidente, en general hay experiencias de conflictos. Hay sectores y hay componentes en el kirchnerismo que tienen una actitud autoritaria.

Para concluir, Pichetto aseguró que "el gobierno de Macri ha sido el más federal de los Gobiernos. El de Cristina le sacaba los recursos a las provincias. El Gobierno de Macri se los devolvió".