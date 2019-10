Antecedente. El senador Pichetto llegó en julio y visitó los estudios de Radio Sarmiento con el santaluceño Marcelo Orrego.

En medio de su recorrida por Tucumán, el candidato a vicepresidente del Frente Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, tuvo un breve contacto telefónico con DIARIO DE CUYO, a horas de su desembarco en San Juan. Afianzado como una de las filosas espadas políticas del oficialismo nacional, el senador peronista resaltó que con la campaña del "Sí se puede", el presidente Macri "ha retomado la calle" y no se privó de lanzarle dardos al Frente de Todos que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández. "Nadie lleva a la gente con colectivos a nuestros actos. Va espontáneamente", destacó, a la vez que remarcó que "estamos confiados en que habrá balotaje".



Pichetto no llegará solo a la provincia, ya que también lo hará el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Las visitas apuntan a respaldar la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Marcelo Orrego y a tratar de sumar algunos porotos a la alicaída imagen de Macri de cara a la general, luego de que la fórmula quedara 15 puntos abajo del Frente de Todos en las PASO. El tándem político viene en modo campaña (Ver recuadro) y no habrá reuniones con representantes del Ejecutivo local. Es más, el gobernador Sergio Uñac no estará en la provincia, indicaron fuentes oficiales.



Antes de su arribo, Pichetto se hizo un lugar en su apretada agenda tucumana y mantuvo un corto diálogo con este medio, ya que la llamada se cortó, fue imposible restablecer el contacto y luego ingresó a su última actividad, contaron sus colaboradores. Durante la charla, el senador señaló que la que viene "es una elección nueva y totalmente abierta. Es importante que la gente piense su voto con detenimiento. Además, hay un número importante de argentinos que no votaron, hay muchos que lo hicieron de manera testimonial por candidatos minoritarios y esa gente puede también analizar su voto con un sentido de utilidad y de continuidad del gobierno del presidente".



Ante la consulta si con las caravanas apuestan a captar más adeptos, el candidato a vice indicó que "estamos haciendo una campaña con la gente en la calle. Estamos viendo también que el Frente de Todos hace política con las corporaciones, con la CGT, con la CTA. Hemos retomado un camino altamente positivo, inteligente desde el punto de vista de relacionarnos con la gente". Frente a la repregunta sobre las corporaciones, manifestó que "lo veo como un esquema cerrado, de hacer política con los mismos, con los propios. El presidente Macri ha retomado la calle y esto es importante desde el punto de vista político. La gente está ocupando las plazas, va espontáneamente por una convocatoria en Internet. Estos son elementos que fortalecen la democracia y me parece importante esta campaña. Está ocurriendo esto que puede dar resultados altamente positivos".



La incorporación de Pichetto fue central para que Orrego decidiera sumarse a Juntos por el Cambio, dado que venía marcando un distanciamiento con el macrismo y en Producción y Trabajo hasta analizaron jugar con boleta corta (es decir, sin una figura presidencial) en la legislativa nacional. El senador estuvo en julio y se deshizo en elogios hacia el santaluceño. En ese mes también arribó Frigerio, quien firmó con la gestión uñaquista la última etapa de la construcción del dique El Tambolar y luego se reunió con el intendente de Santa Lucía. Durante un encuentro en el municipio, el alfil macrista se comprometió a financiar gran parte de la remodelación de la plaza departamental.

Agenda

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, llegarán hoy a la provincia y ya está confirmada la agenda que los espera. El Hotel Viñas del Sol será el primer lugar al que irán los alfiles macristas una vez que estén en suelo sanjuanino. Allí tendrán contacto con la prensa a través de una conferencia pautada para las 17.30. Luego, a las 19, los integrantes del Frente Juntos por el Cambio harán una recorrida por la zona peatonal de la ciudad junto a los representantes locales. Para el cierre de las actividades habrá un acto político en el búnker de Marcelo Orrego, ubicado en Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino a las 20,30. Los referentes nacionales aprovecharán ese momento para tener un encuentro con dirigentes y simpatizantes.