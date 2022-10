Esta mañana, durante una entrevista en el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento, la actual diputada Nancy Picón, se refirió a la posibilidad de ser candidata a intendente de Rivadavia en 2023. En ese contexto, indicó: “Me estoy preparando”.

“Yo me estoy preparando, vengo trabajando, lo he hecho desde la gestión como directora de Acción Social en el departamento. Hoy camino el departamento, hablo con los vecinos. Me gustaría, pero hay que decidir en equipo. Tenemos que esperar”, comentó la legisladora provincial de Juntos por el Cambio.

En cuanto al modo en que participaría, teniendo en cuenta el nuevo Sistema Electoral, afirmó que, “seguramente se va a abrir varias candidaturas dentro del frente. Veremos cómo surge”. Aun así, aseguró que, si participa lo hará para ganar y no para sumar votos al frente. “Nadie sale a jugar para arrimar votos, cada candidato va a salir a ganar. Obvio, si me tocara voy a salir para ganar, si no sería defraudar al electorado que me vota porque piensa que sería una buena representante en el departamento”.

En ese contexto, recordó: “Yo estuve en la Ley de Lemas anterior, en ese momento me tocó ser fiscal. Fue muy curioso porque en ese momento, en Santa Lucía, el candidato más votado fue Vicente Mut, sin embargo, no fue el intendente. Ganó Martinazzo. Creo que con este sistema dejamos de escuchar lo que quiere el vecino, por qué los votos pueden ir a otra persona”.

Al mismo tiempo, siguió hablando sobre el nuevo Sistema Electoral y afirmó: “La Constitución es clara, habla de voto directo. No se vota al frente, se vota al gobernador y vice y al intendente. Por eso este sistema electoral no corresponde”.