El abogado Miguel Arancibia, que representa al ingeniero Carlos Rudolph y a la familia del fallecido José Matar, hizo un duro pedido en la Justicia contra su colega, Andrés Noguera, que defiende al rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, quien está imputado por retención indebida de bienes. El profesional solicitó que su par sea sancionado y que, además, sea revocada la excarcelación de la que goza no sólo el mandamás universitario sino también otro acusado. Es decir, que Nasisi y Pedro Sarquis, director del Instituto de Investigaciones Mineras de la UNSJ, sean inmediatamente detenidos. ¿El motivo? Malicia procesal y obstaculizar el camino para que el expediente no llegue a juicio. Según Arancibia, desde que el fiscal federal Francisco Maldonado pidió la elevación de la causa a juicio, Noguera ha presentado unas siete nulidades que han tenido como único objetivo "demorar y obstruir el normal desarrollo del proceso, produciendo un desgaste jurisdiccional innecesario", lo que representa "un abuso" del sistema. Según trascendió, el último planteo de Noguera, que fue rechazado, se basó en lo que Arancibia considera un "absurdo que hasta roza el ridículo". Según explicó el abogado, el defensor de Nasisi y Sarquis recibió un revés judicial luego de que planteara que sus clientes no son responsables de los delitos por los que fueron procesados. Tras la decisión, Noguera pidió la nulidad del proceso porque la Justicia no le corrió traslado a la querella (Arancibia) para que opine sobre dicha resolución. Pero la falta de notificación no afectó a los defendidos de Noguera, por lo que este no debería haberse visto agraviado ni realizado planteo alguno, explicó Arancibia, quien, a su vez, no hizo ninguna presentación, ya que consintió que no le hayan corrido traslado. Así, este cuestionó que el abogado de Nasisi y Sarquis pidiera una nulidad de algo que no lo afectaba, además de que no lo fundó.

Veredicto del TOF



El Tribunal Oral Federal dará hoy el veredicto en la causa por la muerte del alumno Fernando Reinoso, ocurrido en 2010. Oscar Nasisi, Alfredo Daroni y Joaquín Roso fueron acusados de homicidio culposo.