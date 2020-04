El abogado Ernesto Clavijo presentó otros dos casos, uno en el Quinto Juzgado del Trabajo, que conduce Gladys Rubia, y el restante en el Primero, que maneja Matías Pallito. Ambos con el mismo fin: que la aseguradora depositara "el pronto pago" de la suma que había determinado la Comisión Médica a sus respectivos clientes, pese a que las habían rechazado, mientras lleva adelante el litigio judicial. El resultado en los dos procesos también fue el mismo: la negativa a sus pretensiones.

La Cámara Laboral deberá establecer un criterio y zanjar las diferencias entre los fallos.

En líneas generales, el abogado no consintió el dictamen de la Comisión Médica, acudió a la Justicia para buscar un monto mayor, pero exigió que las aseguradoras depositen las sumas fijadas por el organismo, debido a que tienen carácter alimentario para sus clientes, quienes se verían perjudicados si deben esperar hasta una sentencia firme en todo el camino judicial.

En su planteo ante la titular del Quinto del Trabajo, Clavijo pidió que la ART desembolsara 131.471 pesos para su patrocinado, dado que la empresa no apeló el monto, por lo que entendió que quedó consentida y firme. Sin embargo, Rubia señaló que "la pretensión del mal llamado "pronto pago" realizada por el abogado "no encuentra apoyatura alguna, en tanto la disconformidad plasmada en el acta labrada ha paralizado las actuaciones y continúa el estado de incertidumbre en torno al supuesto grado de incapacidad, de modo que no existe "cosa juzgada" respecto de la ART".

Ante el juez del Primero del Trabajo, Clavijo hizo el mismo pedido, pero por una indemnización de 223.550 para su cliente. En ese caso, Pallito sostuvo: "Ante la disconformidad con el dictamen de la Comisión Médica y ocurrir por uno u otro medio, automáticamente suspende los efectos de tales resoluciones y, como consecuencia de ello, el pago de las prestaciones que, hasta que no exista firmeza, no está en condiciones el damnificado de exigir el cobro de las mismas".

Según trascendió, Clavijo habría apelado y será la Cámara Laboral la que deberá definir el tema.