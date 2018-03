A la hora de confeccionar un ranking de los acuerdos salariales alcanzados en las provincias argentinas con sus trabajadores, incluidos los docentes, San Juan se ubica por el momento en el cuarto lugar, con el 17% dispuesto en 2 cuotas, la primera a partir de marzo y la segunda en agosto, más un retoque en las sumas fijas. Liderando la lista está San Luis, que dispuso un incremento del 40% para sus empleados, mientras que Santiago del Estero y Formosa formalizaron subas del 20%. Si bien hay otras provincias con el mismo porcentaje local, es en más cuotas o con plazos más amplios.



En el caso local, ayer tuvo lugar el cierre de las negociaciones con los profesionales de la salud, con lo cual se cerraron las negociaciones con el sector estatal (ver aparte).



A continuación, el detalle del panorama nacional hasta el momento:



Salta: El Gobierno de Juan Manuel Urtubey acordó con los gremios de salud y educación un incremento para los estatales del 15%, sin cláusula gatillo, en 4 cuotas a partir de febrero.



Misiones: El acuerdo alcanzado, retroactivo al 1 de febrero pasado, es del 15,5%, sin cláusula gatillo.



Tucumán: Los empleados públicos, incluidos los docentes, tendrán una mejora del 17% que se pagará en dos partes, en marzo y en septiembre, con cláusula gatillo incluida.



Santiago del Estero: El acuerdo alcanzado es del 20% e incluye no sólo a los docentes, sino a todos los empleados de la administración pública.



Corrientes: El acuerdo fue del 17% de aumento salarial, que significa una suba de 950 pesos al sueldo básico de los docentes para todo 2018. Se pagará en tres tramos, en marzo, julio y octubre, para completar los 950 pesos remunerativos.



San Luis: El gobernador Alberto Rodríguez Saá dispuso un aumento salarial del 40%, que no sólo incluye a los docentes, sino a toda la administración pública. El aumento se pagara 25% en marzo, 10% en julio y 5% en octubre.



Córdoba: El acuerdo dispuesto para los maestros es del 15% en tres tramos (8% en febrero; 5% en junio y 2% en septiembre), más cláusula gatillo. Para los estatales el aumento es del 11% hasta septiembre y revisión al final del año.



Neuquén: El convenio firmado con los gremios estatales implica la prórroga hasta junio del acuerdo del 2017, que contempla la actualización automática trimestral del salario de los empleados públicos, de acuerdo al costo de vida que mide la provincia.



Mendoza: El gobernador Alfredo Cornejo firmó el aumento por decreto para los docentes, similar al que acordaron la mayoría de los gremios estatales, de un 15,7% distribuidos en tres tramos: un 5% desde enero, un 5,2% en junio y el 5,5% restante a partir de noviembre. No hay cláusula gatillo.



La Rioja: El Gobierno provincial dispuso una mejora salarial en dos tramos: la primera a partir de febrero del 10,5% mientras que el segundo tramo será a mitad de año. También hay suma fija. Es a cuenta de lo que se acuerde en paritarias.



Catamarca: Todavía no hay acuerdo. El Gobierno ofreció en un 15,7% dividido en tres tramos con un 8% en febrero.



Chaco: Negocian un convenio. En el Gobierno provincial dicen que, de acuerdo a lo ofertado, el 85% de los estatales percibirá un aumento del 14% la segunda etapa del año.



Chubut: El Gobierno está pagando el sueldo en cuotas, de acuerdo a los ingresos del trabajador. Todavía no convocan a renegociar salarios.



Entre Ríos: El Gobierno ofreció un 15% de aumento en tres tramos, más un 1,8% por el poder adquisitivo perdido en 2017, pero los gremios estatales lo rechazaron. Seguirán negociando.



Formosa: El gobernador Gildo Insfrán estableció un incremento en los salarios de los agentes públicos de un 20%. La suba es escalonada y no hay cláusula gatillo.



Jujuy: El Gobierno dispuso un incremento del 5% sobre el sueldo básico, sumado a montos fijos que se aumentarán sobre los adicionales. Seguirán negociando en junio.



La Pampa: Todavía no hay acuerdo y siguen negociando con los gremios.



Río Negro: Seguirá la negociación con los gremios el lunes 12. Comenzó el pasado martes, a partir del ofrecimiento de un alza del 15%, aplicable en cuatro tramos.



Santa Cruz: Todavía no hay acuerdo en la paritaria docente.



Santa Fe: El Gobierno santafesino ofreció a los maestros un incremento del 16% en tres etapas, pero los gremios del sector lo rechazaron. Seguirán negociando.



Tierra del Fuego: El Gobierno todavía no presentó una propuesta salarial y planteó que los gremios formulen su pedido. Los sindicatos exigieron al Ejecutivo que haga una oferta formal.



CABA: El Gobierno porteño ratificó en el último encuentro su propuesta de un incremento del 12% para los docentes, en cuotas (8% en marzo y 4% en agosto) más un alza sobre el Fondo de Incentivo Docente. No hubo acuerdo y siguen negociando.



Buenos Aires: El Gobierno de María Eugenia Vidal convocó ayer al Frente de Unidad Docente a una mesa técnica salarial para destrabar las negociaciones y avanzar con las paritarias.

Con el sector de salud, terminaron las paritarias

El Gobierno provincial cerró ayer las negociaciones salariales con el sector de la salud en las mismas condiciones acordadas con docentes y estatales. Un 17% de aumento en dos tramos, 12% en marzo y el 5% restante en agosto, con cláusula gatillo, y recomposición de una cifra remunerativa, no bonificable. De esta manera se dieron por terminadas las conversaciones con todos los sectores de la administración pública provincial, que se iniciaron con los gremios del sector educativo.



Participaron de la reunión (foto) los ministros de Hacienda, Roberto Gattoni, y de Salud Pública, Alejandra Venerando, junto a representantes del sindicato Asprosa. Los que faltaron a la cita fueron los integrantes del Sindicato Médico. Sobre las razones de la ausencia, el secretario adjunto, Pablo Flores, sostuvo que "en salud la problemática es extensa y no sólo se puede arreglar con un aumento. Si nos sentábamos hubiéramos estado avalando una propuesta que consideramos insuficiente".



Ambos ministros coincidieron en señalar que habían sido invitados todos los gremios, con representación en el ámbitos de la salud.



"Hemos cursado invitación a todos los trabajadores que tiene que ver con el régimen de la salud, desde los enfermeros hasta los médicos. Quienes no acudieron a una invitación están en todo su derecho de hacerlo" dijo el ministro de Hacienda. Y aclaró que de igual modo están alcanzados por el aumento dispuesto por el Gobierno.



Ya el año pasado se había dado una situación similar, cuando el Sindicato Médico no participó en la negociación.