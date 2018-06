Decisión. En Dignidad Ciudadana hay dirigentes que plantean alejarse de Cambiemos si Macri no veta la ley de aborto legal y gratuito, si esta pasa el Senado. Su presidente, Carlos Rodríguez, dijo que se analizará en el órgano partidario.

La media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación le dio al proyecto de aborto legal y gratuito caló hondo en el partido Dignidad Ciudadana. Si la iniciativa avanza en el Senado, sus máximos referentes le pedirán al presidente Mauricio Macri que vete la norma. Y si no lo hace, las autoridades reconocieron que está en riesgo la continuidad de la fuerza en el frente Cambiemos en la provincia, que encabeza el basualdismo y el PRO, ya que la defensa de la vida desde la gestación es uno de sus principios clave. En el plano electoral, Dignidad Ciudadana tiene un caudal de votos para nada despreciable en Capital, por lo que un eventual alejamiento no sólo afectaría a la sumatoria total de sufragios para la coalición en todo el escenario local sino principalmente a quien suena como candidato en el distrito capitalino, el actuarista Rodolfo Colombo.



Si bien el partido es de jugar en la interna del frente, como lo hizo en 2017, cuando le peleó las candidaturas legislativas nacionales a Roberto Basualdo y al macrista Eduardo Cáceres, también es cierto que sus dirigentes y militantes después acompañan en las generales. En el comicio del año pasado, la dupla de Carlos Rodríguez y Alberto Sánchez consiguieron alrededor del 16 por ciento de los votos en Capital en las PASO dentro de Cambiemos. Pese a quedar en el camino, en el comicio de octubre hubo casi una transferencia de las adhesiones en el distrito hacia Basualdo y Cáceres. El principal departamento de la provincia está en manos del justicialista Franco Aranda que casi con seguridad irá por la reelección. En Dignidad Ciudadana apostarán a un candidato propio en el marco de Cambiemos, en el que perfila con fuerza Colombo. Pero la aprobación en Diputados de la ley de aborto legal y gratuito apunta a trastocar todo.



Carlos Rodríguez, presidente de Dignidad Ciudadana, reconoció que le molestó que Macri abriera el debate por la interrupción voluntaria del embarazo porque explicó que había otros ejes, como la prevención, para avanzar. Además señaló que tiene esperanza que haya un revés de la norma en el Senado, pero que si aun así avanza y no hay veto, la partida de la fuerza se analizará. El diputado y secretario General, Fernando Moya, manifestó que no se descarta un alejamiento, pero que el mismo debe discutirse en la Convención. Y el concejal y vice primero, Ricardo Marún, aseguró que si no hay veto, está en riesgo la continuidad en Cambiemos.