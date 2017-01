La Corte de Justicia definió los dos lugares en donde funcionará el fuero penal de Menores y en uno de ellos tuvo que alquilar un nuevo inmueble.



El restante forma parte de los edificios por los que paga un canon de locación, que quedó libre luego de la mudanza de la dependencia que allí estaba.



De esa manera, en el máximo tribunal aseguraron que el Régimen Penal Juvenil se pondrá finalmente en marcha el mes que viene, a seis años de su creación. En diciembre fueron designados los funcionarios judiciales que ocuparán los cargos jerárquicos y entre 25 y 30 empleados serán tomados del concurso que se hizo en 2015.



El régimen permitirá que los dos juzgados de Menores se aboquen exclusivamente al ámbito penal y la competencia civil que tenían pase a los de Familia, fuero en el que se creó un tercer tribunal por ese motivo. Para que rodara tal cual lo establece la normativa, se crearon dos Fiscalías y dos Asesorías de Menores.



Estas últimas se sumarán a las dos que ya existen y a las dos Defensorías. En Tribunales dijeron que ahora va a existir una Justicia penal juvenil “en serio”, ya que va a permitir que se apliquen y controlen las medidas socioeducativas impartidas a los menores de 18 años que incurren en delitos.



El hecho de conseguir el espacio físico en el que trabajarán los jueces, fiscales, asesores, defensores y empleados de dicho fuero era clave para que el régimen comenzara a rodar.



El nuevo inmueble que la Corte ya está alquilando por unos 90 mil pesos mensuales queda en calle Mendoza antes de San Luis y se suma a un listado amplio de edificios alquilados (Ver recuadro). El otro está ubicado en Rivadavia antes de Caseros, donde funcionaba el Registro Inmobiliario, el cual fue trasladado a avenida Rawson y Mitre, y cuyo canon rondará una cifra similar al anterior.



En Tribunales están encarando las refacciones para acondicionar ambos lugares y están definiendo cómo redistribuirán cada una de las áreas.



La puesta en marcha del fuero penal de Menores estuvo cargada de polémica, debido a que la ley, en principio, estaba lista para que entrara en vigencia a partir de enero de 2011.



En su momento, el Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados y el Ministerio Público Fiscal lanzaron críticas en dirección a la Corte porque no se previó la creación de los organismos (como las fiscalías) para que funcionara correctamente.



Desde el máximo tribunal le indicaron a la Fiscalía General que reasignara competencias, planteo que fue rechazado porque es una atribución justamente del fiscal General y era como desvestir un santo para vestir otro, explicaron las fuentes en ese entonces.



Además, otro cuestionamiento que surgió fue que la Corte no hizo lo suficiente para poner a rodar dichos organismos, a pesar de que la norma le abría la puerta cuando las posibilidades financieras lo permitieran. Pero eso no pasó y sí se crearon dos Juzgados de Paz en Capital y una cuarta sala de la Cámara Civil, ejemplicaron las fuentes.



A mediados de 2015 partió la decisión y en octubre salió la acordada que le dio forma al fuero de Menores. Los organismos fueron creados por la Cámara de Diputados en agosto de 2016 y en diciembre fueron designados Adolfo Díaz y Gladys Capdevilla en las dos fiscalías y Ernesto Escobar y Laura Romarión en las dos Asesorías. Todos ellos trabajarán a la par de los jueces Jorge Toro y María Julia Camus, más las dos defensoras y las dos asesoras que ya vienen cumpliendo tareas en el fuero.

Dispersión edilicia



El Poder Judicial tiene más de 20 edificios alquilados en todo el radio céntrico. Entre ellos figuran el Ministerio Público Fiscal, las Fiscalías de Cámara, juzgados civiles, de Menores, de Familia, laborales, entre otros. Los edificios de su propiedad son el 25 de Mayo (palacio de Tribunales), la morgue judicial y el flamante predio donde funcionará el fuero de Flagrancia, el cual está ubicado en calle Maipú antes de Aberastain.



La dispersión de la estructura edilicia del Poder Judicial causa malestar entre los empleados y los abogados que se tienen que desplazar por los distintos puntos para cumplir sus tareas. La solución es la Ciudad Judicial y el plan previsto era anexar el edificio 9 de Julio. Sin embargo, hace poco se descubrió que no es apto para albergar las dependencias judiciales y ahora el que pica en punta es el predio de la ex Cavic.

En familia



3 Fueron las designaciones en diciembre: Esteban De la Torre como juez del Tercero de Familia y Marisa Palacios y Daniela Riveros como defensoras.

Adopciones



Según informaron desde la Corte, los tres juzgados de Familia se encargarán de las adopciones a partir de febrero. Hasta ahora, el que llevaba adelante ese tema era solamente el Segundo Juzgado de Menores, luego de una polémica acordada del máximo tribunal.