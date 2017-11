Sin declaraciones. El cortista Juan Carlos Caballero Vidal (a la izquierda) no dijo nada sobre la reunión en la que sus pares le pidieron que se ponga al día con sus causas atrasadas.

El presidente de la Corte de Justicia, Adolfo Caballero, prefirió ayer no hacer declaraciones luego de que saliera a la luz que los ministros le pidieran a su colega Juan Carlos Caballero Vidal que ponga al día su trabajo con respecto a unas 40 causas atrasadas desde 2008. El magistrado que quedó en la picota también eligió el silencio y el que sí lanzó críticas fue el titular del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia. Este destacó que "cuando un juez no dicta sentencia en tiempo y forma está denegando Justicia", que cuando se está en un cargo público "es para trabajar" y propuso una reforma legislativa para que los cortistas tengan plazos de resolución de expedientes y que si no lo cumplen, tengan las sanciones correspondientes.



El ministro Guillermo De Sanctis había dado a conocer en LV5 los detalles de la reunión que mantuvieron la semana pasada en el máximo tribunal fruto de una auditoría interna. Caballero Vidal quedó expuesto en su retraso dado que sus pares no tienen ninguna o, a lo sumo, una o dos causas demoradas. Por eso, acordaron que contará con la ayuda de los secretarios que necesite para tener todo en orden en 60 días. El cortista había manifestado que el motivo de la acumulación de expedientes fue que durante ocho años fue el presidente del Consejo de la Magistratura, cuerpo que confeccionó las ternas para 69 cargos de jueces, fiscales y defensores en ese lapso, según contó De Sanctis.



A través del área de prensa, el titular de la Corte no quiso hacer declaraciones sobre el tema, al igual que el propio Caballero Vidal. En cambio, Arancibia señaló que hay que ir a una reforma en el Código Procesal Civil, en la que se establezca que los cortistas tengan un plazo para dictar sentencias. En el caso de que no cumplan con el tiempo establecido, pierdan la competencia en esa causa y ante la reincidencia, sean pasibles de sanciones y la causal de juicio político. En ese marco, destacó que es responsabilidad de los tres poderes del Estado plantear la iniciativa, pero que en el caso de que no lo hiciera, lo impulsará la entidad que nuclea a los matriculados.



Frente al descargo de que el atraso de Caballero Vidal se debió a su tarea como titular del Consejo de la Magistratura, el presidente del Foro de Abogados indico que "ningún funcionario puede brindar excusas de que tiene mucho trabajo, uno está en un cargo público para trabajar. En ese marco, puede ampliar los horarios de trabajo y tiene los recursos humanos y económicos para dotarse de personal que colaboren con él para poner al día el despacho".



Por su parte, Gustavo Almirón, presidente del Colegio de Magistrados, fue cauteloso con sus declaraciones. Dijo que "es sano que la Corte lleve a cabo su propio control. Si hay algún atraso, se tendrá que poner al día como cualquier tribunal".



El resultado de la auditoría había sido revelado en el programa Estudio 8 de Canal 8. Al ser consultado, De Sanctis había manifestado que "la Corte de Justicia, en general, está al día, salvo este cuello de botella del doctor Caballero Vidal. En un cuerpo colegiado, cuando una pata falla perjudica al resto de la mesa". Inclusive, admitió que de persistir las demoras de su colega, la situación podría llevarlo a un juicio político, aunque aseguró que el tema se solucionará.

En la mira Imputación. Juan Carlos Caballero Vidal además se encuentra imputado en dos causas por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad cuando se desempeñó como juez de primera instancia durante la dictadura militar.

Instancias

Auditoría

La Corte de Justicia ha venido realizando auditorías en los juzgados de los distintos fueros. Inclusive realizó su propio control. "El máximo tribunal no podía ser la excepción", había resaltado Guillermo De Sanctis.

Resultado

Según confirmó De Sanctis, su colega Juan Carlos Caballero Vidal tiene 40 causas atrasadas desde 2008. En cambio, el resto de los cortistas no presenta demoras, salvo en uno o dos expedientes.

Plazos

Entre los ministros acordaron que Caballero Vidal reciba la ayuda de los secretarios que necesite para ponerse el día. Además, fijaron un plazo de 60 días para que la Corte en pleno tenga todo en orden.

Críticas

Arancibia, del Foro de Abogados, dijo que un funcionario no puede poner excusas de que tiene mucho trabajo. Lo hizo en referencia a que Caballero Vidal había dicho que se retrasó por su tarea en el Consejo de la Magistratura.

Morosidad

De Sanctis admitió que de persistir la morosidad de Caballero Vidal podría llevarlo a un juicio político, aunque aseguró que se iba a poner al día. Arancibia destacó que se deben fijar plazos para evitar esos retrasos.