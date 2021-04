Un contundente informe de auditoría reflejó serias irregularidades en el manejo de las causas por parte del juez de Jáchal, Javier Alonso, como la inacción en 525 expedientes ingresados en un año, que tuvo una respuesta insuficiente del magistrado, quien no pudo explicar por qué existieron tales demoras. Por eso, la Corte de Justicia le solicitó al Jurado de Enjuiciamiento que lleve adelante la destitución del titular de la Segunda Circunscripción Judicial. Fuentes oficiales indicaron que se trata de una medida inédita por parte del máximo tribunal local, ya que, en situaciones similares, se apuntó a un llamado de atención, un apercibimiento y hasta una suspensión del cargo sin goce de haberes, acciones que no corrieron en este caso.

Históricamente, el juzgado de Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción, ha sido conflictivo para su manejo por la falta de personal, al punto que la Corte siempre promovió personal de apoyo para que las causas avancen y se emitan resoluciones. Al ser consultado sobre la denuncia, el juez sólo se limitó a indicar que "en los años que llevo de gestión, nunca se me ha llamado la atención, no he tenido ninguna sanción y tampoco solicité personal para que me ayude". Además, dijo que, "como es una decisión del máximo tribunal, voy a seguir el procedimiento que corresponde", esto es, ser notificado de la denuncia en su contra y ejercer su derecho de defensa. Sobre lo inédito del pedido de Jury, cabe recordar que, tras una auditoría que arrojó demoras e irregularidades en el manejo de más de 60 expedientes, el exjuez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, fue suspendido por 30 días sin goce de haberes (Ver recuadro). Por otro lado, existieron al menos cuatro casos en los que la Corte promovió la destitución de magistrados, pero antes hizo llamados de atención, apercibimientos y suspensiones (Ver claves).

Las irregularidades en el juzgado de Jáchal fueron adelantadas por DIARIO DE CUYO en marzo, cuando la Corte confirmó que había llevado adelante una auditoría y que la misma reflejaba una situación "delicada". Incluso, en ese momento y a modo de defensa, el máximo tribunal le solicitó al juez que responda el informe. Con ambos elementos, las autoridades judiciales, por unanimidad, decidieron iniciarle un Jury por "morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta", según dijo el presidente, Daniel Olivares Yapur.

Fuentes oficiales indicaron que la auditoría contra Alonso es "lapidaria". En esa línea, apuntaron que el informe indica que durante el año que pasó, en Jáchal se iniciaron 406 causas penales con autores conocidos, de los cuales, sólo 16 se elevaron a juicio. Así, 390 expedientes no tuvieron curso. Además, si bien en el primer semestre del año se dictaron procesamientos y faltas de mérito, durante el segundo semestre "no se realizó ninguna actuación hasta febrero de 2021, cuando se produjo la auditoría". Por otro lado, en materia Civil y Laboral (Jáchal es un juzgado multifuero) se detectaron 135 causas con "términos vencidos para su resolución", esto es listas para dictar sentencia. Entre esas causas y las penales, se acumulan 525 expedientes "parados". A ello se le debe sumar que, en "los procesos sobre integridad sexual, sin detenidos, se evidencia una inacción injustificada de entre 9 y 12 meses en promedio, en su mayoría sin indagatoria". No solo eso, sino que también detectaron expedientes mezclados, diferencias entre lo ingresado en el sistema informático y lo plasmado en el libro oficial en 2020, 2019 y 2018, lo que reveló un trabajo desordenado. Un punto clave que indicó ayer Olivares Yapur fue sobre las causa con detenidos. "Son más de 20, en las que no se regularizaron las situaciones procesales, lo cual es muy grave", dijo el presidente. Además, quedó plasmado que el informe de Alonso "no logra desvirtuar de manera satisfactoria y cabal las deficiencias puntualizadas".

Demoras y fallas

Luego de una auditoría que se realizó en el Segundo Juzgado de Instrucción, la Corte de Justicia sancionó en agosto de 2018 al exjuez Pablo Flores con una suspensión de 30 días sin goce de haberes. La dura medida se dio porque se detectaron demoras e irregularidades en el manejo de más de 60 expedientes. Además del castigo, el máximo tribunal lo obligó a conformar un cronograma de trabajo para sanear su juzgado y, para ello, le asignó personal para poder avanzar con los expedientes. Un punto que llamó la atención en esa oportunidad fue que, en algunas denuncias por delitos contra la integridad sexual, que requieren una actuación rápida de la Justicia, el exmagistrado se demoró hasta tres meses en tomar medidas.

Decisión unánime

La denuncia contra Alonso fue firmada por Olivares Yapur, Juan José Victoria, Adriana García Nieto, junto a los camaristas Abel Soria Vega y Juan Bautista Buenos. Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima se inhibieron al integrar el Jury de Enjuiciamiento.

Por pedido de la Corte

Carlos Zavalla

Fue el primer juez al que se le hizo un Jury. Fue separado de su cargo el 13 de junio de 1990, luego de que anulara todo el proceso de la causa El Pinar y los acusados de violación a dos jóvenes quedaran libres.

Lucy Rodríguez

Fue removida de su puesto el 19 de noviembre de 1998, luego de que una auditoría revelara que su juzgado, el Cuarto de Instrucción, era un descalabro. El Jury la destituyó por incumplimiento de los deberes a su cargo.

María Elena Gómez

Era jueza de Paz de Calingasta y una Junta Médica indicó que tenía una incapacidad permanente superior al 60 por ciento. Por eso, fue removida por la causal de incapacidad física y mental sobreviniente en 2003.

José Nardi

A fines de los "90, estuvo a punto de enfrentar un proceso de remoción, debido a que su juzgado, el Tercero de Instrucción, se encontraba con varios expedientes retrasados. Evitó el mecanismo de destitución al jubilarse.