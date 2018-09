Este año, los empleados estatales de la provincia no cobrarán plus a fin de año. La medida fue confirmada por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien aseguró que “por la aplicación de la cláusula gatillo no hay fondos suficientes”.

“Nosotros ya habíamos hablado el año pasado de que el plus fue una cuestión excepcional en un año en el que el aumento salarial fue muy distinto a la inflación (creo que fue 2013, 2014), y después se fue repitiendo porque no teníamos cláusula gatillo”, explicó Gattoni en radio Sarmiento.

A la vez, detalló que “el año pasado tuvimos cláusula gatillo y dimos un pequeño plus. Pero este año, con el nivel de incremento salarial que vamos a tener que, si la inflación va a ser del 40% el incremento va a ser del 40%, así queda garantizado el poder adquisitivo de los trabajadores. Y ya ese incremento nos va a demandar un esfuerzo financiero muy importante”.

Y destacó: “Convengamos que la sociedad sanjuanina en general no tiene plus; tiene salario, cuyo aumento va a andar por el 20 por ciento o el 25 por ciento. En el ámbito público se va a llegar al 40 por ciento, se va a cumplir con el aguinaldo, se va a pagar en término, no hay despidos ni suspensiones. Ceo que el panorama del sector estatal es absolutamente diferenciable al resto de la sociedad”.