Este sábado, en el programa "A Todo o Nada", que se emite por Radio Sarmiento, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Marcelo Yornet habló sobre el nuevo programa nacional para construir barrios pero una de las mayores preocupaciones gira en torno a la morosidad en el pago de las casas.

Remarcó que hay un porcentaje importante de deudores y han recurrido a diferentes maniobras para que los adjudicatarios se pongan al día. "Sólo pagaba el 40% antes de la pandemia y ahora el 20%", remarcó.

El funcionario explicó que el monto de las cuotas no es igual para todos pero el promedio es de $3.500, aproximadamente. También aseguró que hay 200 casas que fueron adjudicadas pero que no están habitadas por diferentes razones y por eso, analizan la situación para ser nuevamente entregada. "Tratamos de generar conciencia en la gente de que la casa es de la provincia hasta que cancelen el saldo. No se puede vender ni alquilar", sentenció.

Por otra parte, con el plan de construir más viviendas, Yornet ejemplificó que para el barrio de Caucete se necesitará un monto aproximado de 1.400 millones de pesos. "Siempre Nación aportaba con el 70% mientras que la provincia aportaba el 30% pero con la situación que presenta el país, seguramente se requiera el 50% del aporte de ambas partes", informó.

Con respecto al costo de cada vivienda que se construirá, dijo que es de alrededor de 2 millones y medio de pesos "con toda la urbanización del barrio para Caucete, por ejemplo".

Algunas de las obras a entregar son Olivares del Sur (Pocito) y dos barrios en 9 de Julio como Senderos del Oeste y Nuestra Señora del Rosario. "Este año se planeaban entregar dos barrios por mes pero con la cuarentena, no hemos podido planificar y ahora queremos entregar uno por mes", amplió.