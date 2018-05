Acuerdo. A principio de marzo, el Gobierno cerró con la mayoría de los empleados estatales, los únicos que no acordaron fueron los de Salud, una suba salarial del 17 por ciento en dos veces más la cláusula gatillo.

Frente al crecimiento de la inflación, que en el primer cuatrimestre del año arrojó casi un 10 por ciento, en el Gobierno ven la posibilidad de que sobre fin de año se supere la marca del 17 por ciento y se dispare la cláusula gatillo. El Ejecutivo local había acordado este último porcentaje de aumento salarial con los gremios estatales y dicha cláusula para actualizar los sueldos si la suba de precios sobrepasaba ese límite. Por eso, desde la administración uñaquista indicaron que comenzaron a trabajar en los cálculos para hacer frente a ese escenario. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, indicó que, de aplicarse, sería en el último tramo de 2018. De ser así, será la segunda vez que el mecanismo se instrumentará en el año, ya que en enero la provincia se vio obligada a ponerla en práctica porque la inflación de 2017 cerró 2,8 puntos por arriba del 22 por ciento que acordó con los estatales. Para las arcas provinciales representó unos 28 millones de pesos extra al mes.



El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dio a conocer ayer que la inflación de abril fue del 2,7 por ciento en relación al mes anterior, lo que elevó a 9,6 por ciento el índice para los primeros cuatro meses del año.



En marzo, la gestión uñaquista acordó con los sindicatos estatales un aumento salarial del 17 por ciento en dos veces: 12 por ciento a partir de marzo y 5 por ciento desde agosto, más una cláusula gatillo si la inflación de este año supera la barrera de los 17 puntos. La marca fijada no fue casual. Fue un esfuerzo del Gobierno para generar una oferta atractiva, dado que fijó un porcentaje dos puntos arriba del cálculo de la inflación que el macrismo había marcado en el presupuesto nacional.



Sobre la suba de la inflación, Gattoni manifestó que "está ratificado que no va a ser del 15 por ciento y sí rondará cerca del 17 y 18". Los dichos del ministro no son aislados, es que desde el propio macrismo han reconocido el aumento de la suba de precios. Su par nacional, Nicolás Dujovne, había admitido el lunes que por la crisis financiera, "la Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento" para este año. Y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había señalado que la inflación llevará a revisar los acuerdos salariales fijados sobre el 15 por ciento.



Al referirse sobre la cláusula gatillo, el alfil de Uñac explicó que "estamos visualizando la posibilidad de que sobre fin de año que la misma se dispare, por lo que ya comenzamos a trabajar sobre su eventual aplicación". Para ello, la provincia tendrá que "ver los ajustes presupuestarios", que se podrán ver reflejados "en mejorar la recaudación y disminuir el gasto corriente", sostuvo el funcionario.



Por otro lado, Gattoni adelantó que si tienen que hacerle frente a la cláusula gatillo, no se recurrirá al fondo anticíclico y tampoco se ajustará la obra pública. Así, el esfuerzo saldrá de un manejo "de nuestros recursos y gastos", aclaró. El ministro fue prudente al manifestar que "hay que ver si la inflación supera el 17. Y si lo hace, en cuánto, en qué momento y cuánto es lo que nos va a hacer faltar, porque si es un solo mes, podemos solventarlo con el presupuesto 2018". En su opinión, la inflación no alcanzaría el 25 por ciento, como indican algunas consultoras.