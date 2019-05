Todo parecía resuelto cuando la Junta Electoral del gremio UDAP decidió no realizar los comicios debido a que la lista oficialista, encabezada por Luis Lucero, no tenía rival. Pero ahora, por sugerencia de CTERA, confederación a la que está adherida el sindicato local, habrá elecciones para que el proceso sea legítimo. Por lo tanto, el 6 de junio, una semana antes de que termine el mandato de Graciela López, los afiliados irán a las urnas. Ante esta situación, este jueves se realizará un plenario extraordinario para dar a conocer la situación.



Luego de que la Junta Electoral le diera de baja a la lista opositora, el oficialismo solicitó que los comicios no se llevaran adelante para evitar el gasto que implicaba. La Junta le hizo lugar al planteo, pero basándose en que no era necesario el proceso debido a la falta de competencia.