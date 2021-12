Tras una semana en la que hubo fuego cruzado, con paro de actividades de un lado y denuncias e inicios de sumarios por el otro, la Municipalidad de Rawson y el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se vieron las caras ayer, en la reanudación de la conciliación obligatoria que dictó la Subsecretaría de Trabajo. Luego de un fuerte debate, que duró unas dos horas, hubo un pacto de "no agresión" hasta el 14 de febrero, en el que las partes tendrán un nuevo encuentro. Según indicaron las fuentes, el principal acuerdo es que el gremio decidió levantar todas las medidas de fuerza a partir de hoy, mientras que la comuna accedió a prorrogar los descuentos por los días no trabajados, los que serán aplicados recién en dos meses.

Quien encabezó la negociación en representación de Rawson fue Ricardo Pintos, en su calidad de asesor de la Intendencia, mientras que del otro lado estuvo presente el secretario general del SUOEM, Antonino D"Amico. Ambos llegaron acompañados de abogados. Un punto central que quedó plasmado en el acta, frente al subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, fue la prórroga de los descuentos por paro. Según se pudo conocer, D"Amico solicitó que el municipio no aplique ese castigo, pero el intendente Rubén García fue inflexible sobre "día trabajado, día pagado". Ante esa postura, el titular del gremio pidió que esa medida se aplique en febrero y no este mes, para que no se vea afectado el aguinaldo y el sueldo de diciembre. Es que, según indicaron desde la comuna, hay trabajadores que responden a SUOEM, que cuentan con varios días de paro, al menos cuatro, que son las jornadas en las que no se prestó servicio desde que Trabajo dictó la conciliación obligatoria, para luego declarar ilegal a la medida de fuerza. Ante esa solicitud, el jefe comunal accedió y la baja del salario se dará en el segundo mes del año que viene. Otro de los puntos fue que el municipio se comprometió a presentar en la reunión de febrero, "la totalidad de las vacantes del personal contempladas en el presupuesto municipal 2022", junto con "un informe sobre la factibilidad financiera para cubrir cargos conforme corresponda". Esto es, abre la puerta a un eventual llamado a concurso para cubrir cargos, siempre y cuando existan fondos disponibles.

La reunión entre las partes se da en una semana clave, en la que se espera una resolución judicial de la presentación que hizo el gremio UPCN, solicitando participación de la paritaria municipal. La convocatoria a paritaria fue la que encendió la mecha en Rawson. Es que, en ausencia del intendente por problemas de salud, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, convocó al gremio para definir el organigrama y la recategorización del personal, lo que generó un fuerte malestar en el intendente. El sindicato que encabeza José "Pepe" Villa se opuso al llamado con una acción judicial, por lo que la paritaria quedó suspendida hasta que el juez del Cuarto Laboral, Federico Soria, se expida. Sin paritaria, y ya con el intendente en sus funciones, SUOEM fue a paro, afectando varios servicios, pero principalmente, el de recolección de residuos, lo que desató quejas de los vecinos ante la acumulación de la basura.



Denuncia

Además del descuento por días de paro, más los sumarios administrativos y sanciones, el intendente Rubén García había afirmado que iban a existir denuncias por "amenazas y coartar el derecho a trabajar de algunos empleados".