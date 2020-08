El gobernador Sergio Uñac pasó ayer por Tribunales para visitar a los nuevos miembros de la Corte de Justicia, la que quedó completa tras el regreso de Guillermo De Sanctis, quien estuvo de licencia médica tras dos operaciones en la columna. Es la primera vez que el jefe de Estado provincial se reúne con los ministros y el fiscal General en un encuentro protocolar y "de cortesía".

La presidente del máximo tribunal, Adriana García Nieto, fue la anfitriona del encuentro y quien recibió a Uñac, quien arribó al edificio 25 de Mayo a eso de las 9.40. Tras el encuentro, el Gobernador manifestó que "si bien los tres poderes que integramos el Estado sanjuanino tenemos una clara independencia, eso no quiere decir que no podamos tener un contacto necesario y fluido, apuntado a lo institucional". Además, resaltó que "he felicitado a la Corte por el desarrollo de la tarea y el trabajo en conjunto para atravesar la pandemia que complica al mundo y al país".

Por su parte, García Nieto indicó que "nos sentimos honrados por la visita. Hemos podido compartir la situación actual, cómo hemos venido trabajando los tres poderes del Estado en esta crisis sanitaria mundial y cómo hemos podido ir sorteando cada una de las dificultades, que nos permite estar trabajando en la provincia casi al 100 por ciento".