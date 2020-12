El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y habló de lo que pudo hacer en obras de infraestructura en medio de la pandemia y de lo que tiene planificado para el año que viene. Además, resaltó los beneficios del proyecto de estatuto del personal que reemplazará al Convenio Colectivo de Trabajo.

- ¿Qué pudo hacer en este año de pandemia?

- Antes de que llegáramos, teníamos un presupuesto en el que el 2,73 por ciento estaba destinado a inversión en infraestructura. El resto, en sueldos, gastos de administración y otras cuestiones. Nosotros lo molificamos y pusimos un 11 por ciento en infraestructura, asignando un poquito más de 200 millones de pesos en obras. Eso no lo pudimos concretar. Ejecutamos entre el 6 y el 7 por ciento, que en plata es un poco más de 100 millones de pesos, porque tuvimos que reasignar partidas a gastos sanitarios y de asistencia social. Así, invertí 5 millones de pesos en reparación de veredas, que es poco. Unos 5 o 6 millones en construcción de rampas en el microcentro. Vamos a cambiar 1.100 lámparas led, que no es mucho. Hemos terminado de pavimentar y ya no quedan calles de tierra en Capital. Acabamos de terminar la repavimentación de avenida Rawson entre 25 de Mayo y Maipú y continuamos desde Maipú hasta el puente de la Circunvalación. El 21 licitamos el primer tramo de la calle Urquiza entre Libertador y Central. En el Argentina Hace tenemos el financiamiento para calle Urquiza entre Central y Córdoba.

- ¿Qué tiene proyectado para el año que viene?

- Hemos gestionado 200 millones de pesos en obras en Nación, a través del programa Argentina Hace I y II, a los que vamos a sumar unos 200 millones que voy a tener del presupuesto municipal, más las partidas del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Vamos a estar en más de 500 millones pesos. El año que viene vamos a invertir alrededor de 80 millones de pesos en veredas, en mayo vamos a tener toda la Capital con luz blanca, entre mercurio alogenado y luz led. El año que viene voy a poner 4 mil lámparas led.

- ¿Cómo ha impactado la crisis por la pandemia en la recaudación?

- El 75 por ciento de los recursos vienen de la coparticipación provincial y el resto a través de recaudación propia por medio de tasas. En general, hemos tenido una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento porque la gente ha dejado de pagar impuestos, por lo que hemos recibido menos de coparticipación. En cuanto a las tasas, en la contribución sobre inmueble tenemos un 60 por ciento de pago y no ha bajado. El capitalino es buen pagador de servicios y tiene responsabilidad cívica. Lo que nos bajó fuerte, un 70 por ciento, fue la tasa de comercio, porque los comerciantes sufrieron mucho esta pandemia. Por eso, hemos eximido de pago a muchísimos rubros porque no han podido abrir. La tasa de alumbrado, que es la que viene en la boleta de la luz y, ahora, con un descuento, tiene un 100 por ciento de cobro.

- ¿Van a subir las tasas? ¿En cuánto?

- Va a haber aumento de todas las tasas, en función de la pauta inflacionaria. Capital tiene tasas muy bajas y no se las vamos a subir a los vecinos en mayor medida. Por ejemplo, cuando es común que la contribución municipal que se cobra a través de la boleta de la luz sea entre el 12 y el 14 por ciento, nosotros la tenemos en el 1,5, es decir, es ínfima. En la contribución sobre inmueble, la propiedad más cara paga 400 pesos. Este año hicimos una quita de interés para los vecinos que se pongan al día. Los que hayan regularizado su situación este año y el año que viene hagan el pago anual, van a tener un 25 por ciento de descuento. Y los vecinos que ya vienen estando al día y paguen anualmente, contarán con un 40 por ciento de descuento. Es una bonificación al buen contribuyente. Al capitalino le sirve porque no va a sufrir el efecto de la inflación en las tasas y a nosotros porque contaremos con dinero por anticipado.

- ¿Cuándo se aprueba el proyecto de estatuto de personal que lanzó?

- Me gustaría que se apruebe este mes. Está en el Concejo Deliberante. Si se aprueba este año, entre febrero y marzo estamos en condiciones de implementarlo. Quiero recordar que cuando llegué al municipio, el 75 por ciento del personal estaba precarizado. De 3.600 empleados, sólo 900 eran de planta permanente. El resto, entre becarios, que cobraban 7 mil pesos, y contratados con montos diferentes. En 25 años, la planta permanente es poca, con muchos beneficios para pocos y con pocas cosas para muchos. El 72 por ciento del personal está en las últimas cuatro categorías y no ha tenido la posibilidad de ascender. En las primeras tres categorías, las que más cobran, está el 4 por ciento. Unos pocos, que son los afiliados y dirigentes del SUOEM. Nosotros proponemos un estatuto con carrera administrativa, con un sistema de ascenso, automático cada seis años en los primeros cinco escalafones. Eso garantiza que, como mínimo, una persona se jubile en la mitad del escalafón. Para las categorías de mando, se rinde concurso. Además, habrá plus de responsabilidad jerárquica. El proyecto tiene dos cláusulas. Una es para los que estén cerca de jubilarse, dado que los llevamos al techo de la categoría para que se puedan jubilar bien. Y a los que llevan muchos tiempo sin ascenso, el año que viene suben una categoría y al siguiente, a otra.

- ¿La oposición va a acompañar?

- Creo que sí. He tenido charlas con ellos. Nos han pedido modificaciones, al igual que UPCN. Estamos dispuestos a hacer todas las modificaciones que crean conveniente. En definitiva, no nos van a acompañar a nosotros, sino a los trabajadores municipales, que estaban esperando esto hace mucho. Estamos planteando una cuestión justa, en base a parámetros objetivos. En los concursos, el jurado estará integrado por un planta permanente del área, un representante gremial y uno del Ejecutivo.

- De la interna bloquista, Graciela Caselles reconoció que le gustaría ser candidata a intendente en 2023, es decir, chocaría con sus posibles intenciones de ser reelecto, ¿la ve como un rival de peso?

- Me encantaría que pase, es una persona que ha estado muchos años en política. Javier Caselles junto con D"amico (Antonino), que era su funcionario, fueron los que impulsaron este convenio Colectivo de Trabajo que jamás funcionó. Me parecería fantástico. La democracia es representativa y participativa. Mientras más candidatos, mejor.

- Y a usted, ¿le gustaría repetir?

- Por supuesto que me gustaría repetir como intendente, porque creo que estamos teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, porque estamos teniendo el acompañamiento de la gente. Nos ha tocado un año que nos dejó un sabor muy amargo, porque planteamos una política de cercanía y ha sido muy difícil y planeamos un montón de obras y no se pudo. Pero todo el trabajo va a rendir el año que viene. Vamos a llegar al capitalino con un montón de cosas que hace mucho que estaban esperando.

- ¿Capital va dar el plus?

- Vamos a dar un plus y vamos a seguir el lineamiento de la provincia, como lo hicimos en materia salarial, que nos ha costado un esfuerzo enorme, pero, es verdad que la provincia nos ha ayudado. No creo que esta sea la excepción, siempre auxilia a todos los municipios. Veremos en qué medida nos ayudará. El plus va a llegar al personal de planta, pero estaremos comunicando un aumento para los contratados para el año que viene.

- ¿De cuánto será el aumento?

- Va a depender de las áreas. Cuando llegamos, había 168 tipos de montos diferentes, era según la cara del cliente. Hoy lo ordenamos y lo ponemos conforme la función.

- ¿Y con respecto a los becarios?

- La beca es algo que no puede seguir existiendo. Hoy hay 1.680. El mes que viene pasamos 100 becarios a contrato. La idea es seguir con eso y darle la posibilidad al becario del acceso al contrato y a la planta permanente e ir regularizando la situación de los trabajadores y trabajadoras.