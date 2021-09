Para facilitar el traslado para ir a votar, el Gobierno dispuso el funcionamiento gratuito del transporte público de pasajeros. Pero fueron pocos los sanjuaninos que lo utilizaron. El fundamento: miedo a contagiarse de covid-19. Por el mismo motivo fueron pocos los que utilizaron las movilidades contratadas por los diferentes partidos políticos para trasladar a los votantes.

Sólo en algunas paradas de colectivo, en las distintas comunas del Gran San Juan, hubo personas esperando el micro para ir a votar. Pero no fueron más de dos o tres en cada una. "Mi hijo me dijo que tomara el colectivo que era gratis, pero no quise para evitar cualquier riesgo de contagios por si viajaba mucha gente. Preferí caminar 15 cuadras para llegar al Colegio Don Bosco. Hasta aproveché para hacer ejercicio", dijo Marta Macías.

Por su parte, Rosa González optó por "perder plata" antes que poner en riesgo su salud. En lugar de viajar gratis en colectivo eligió hacerlo en remís. Votó en la Escuela 14 de Febrero, en Rawson. "Ya tuve coronavirus y no quiero volver a contagiarme. Por eso me puse la vacuna y extremo los cuidados. A ningún lado voy en colectivo aunque sea gratis", sostuvo.

La mujer también agregó que tuvo la posibilidad de viajar gratis en una de las movilidades contratadas para el traslado de la gente a votar, pero también la rechazó.

Como ellas, varios sanjuaninos se trasladaron por sus propios medios para ir a votar.

Compromiso ciudadano

La responsabilidad ciudadana pudo más que la pandemia. Varias personas adultas mayores, exceptuadas de sufragar, y con discapacidad, fueron a votar para cumplir con sus obligaciones. Esta postal pudo verse en varias escuelas como en el Colegio Froilán Ferrero, en Pocito.

Con custodia personal

María Zarzavilla, de 78 años, fue sola a votar al Colegio Froilán Ferrero. Por su caminar lento se le dificultó cruzar la calle, pero obtuvo ayuda particular. Uno de los efectivos de la Policía que estaba en el lugar la ayudó y la acompañó hasta que ingresó al edificio escolar.

Con poca conciencia

Pese a las recomendaciones oficiales de no ingresar con niños a votar en las escuelas, algunos omitieron el consejo. En algunas escuelas la Policía permitió el ingreso con menores, como en la Carlos Pellegrini, de Santa Lucía. En la Granaderos de San Martín, en 9 de Julio, no.