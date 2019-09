Paro. La medida de fuerza, en solidaridad por los hechos ocurridos en Chubut, tendrá aplicación en San Juan para todos los docentes de UDAP, en todas las modalidades, en las escuelas públicas y privadas.

La decisión de CTERA de ir a un paro nacional por 24 horas, en reclamo por los hechos de violencia que se vivieron en Chubut, tendrá su impacto en San Juan. El sindicato UDAP, el de mayor representación entre los maestros locales, adhirió a la medida de fuerza, lo que suma un total de tres jornadas sin clases en el año por un reclamo que no es provincial. Desde el Ministerio de Educación, que conduce Felipe De Los Ríos, señalaron que harán un relevamiento entre los establecimientos educativos para determinar qué docentes no asistieron a las aulas y no descartaron que se aplique el mecanismo de "día trabajado, día pagado". A su vez, el titular del gremio, Luis Lucero, sostuvo que el reclamo es legítimo y responde a decisiones orgánicas de la central nacional.



Los dos paros anteriores que se llevaron adelante en San Juan también fueron por medidas extraprovinciales. El primero fue general, a nivel nacional, contra las políticas económicas de la administración macrista y ocurrió un día antes del día del trabajador, el 30 de abril. El segundo fue similar, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en oposición al Gobierno Nacional.



La medida de fuerza de hoy por 24 horas se dio luego de que docentes de Chubut, que llevaban adelante un corte de ruta en reclamo por el retraso en el pago de los salarios, denunciaran agresiones por parte de miembros del sindicato petrolero que despejaron el camino para permitir la llegada de obreros del rubro a sus puestos de trabajo. Por el hecho, según trascendió, al menos seis docentes resultaron heridos durante el desalojo. Así, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) presentó una denuncia colectiva. A través del titular de Suteba, Roberto Baradel, CTERA anunció un paro en repudio a las agresiones.



Lucero, de UDAP, justificó la medida al explicar que "somos un organismo de base de CTERA que no puede desconocer la decisión nacional. Nos solidarizamos con los compañeros de Chubut que atraviesan una situación económica grave". A su vez, dijo que "el paro es legal. Reconocemos el esfuerzo que hace la provincia con los docentes y esperamos que no se aplique el descuento de la jornada".



Según se pudo conocer, UDAP presentó un documento en el Ministerio de Educación notificando el paro, con cuatro puntos básicos: solidaridad con los docentes de Chubut, en contra de los hechos de violencia en esa provincia, la solución del conflicto en el distrito del Sur del país, y una convocatoria urgente a la paritaria nacional. Así, De los Ríos apuntó que "ninguno de los puntos tiene que ver con San Juan. Estamos con los salarios al día, así que vamos a hacer lo que venimos realizando, esto es, un relevamiento de los docentes que no adhieren y luego se tomará la medida que corresponda". Sobre esa medida, el alfil uñaquista no descartó que sea "día trabajado, día pagado. Tal como lo viene sosteniendo el Gobernador.



Paro universitario



Los gremios Adicus, que conduce Jaime Barcelona, y Sidunsj, que lidera Esteban Vergalito, se sumarán a la medida de fuerza para hoy, en reclamo de los hechos de violencia ocurridos en Chubut. Así, los dos sindicatos docentes universitarios que tiene presencia en la UNSJ se plegarán al paro nacional.