Los fiscales de la UFI Cavig, Claudia Salica y Roberto Ginsberg, recibieron un revés judicial en el planteo que hicieron ante el Tribunal de Impugnación para que el funcionario judicial Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Gil, no queden desligados de la causa que lo tiene en la mira al coordinador de Flagrancia, Mario Parisí, denunciado por golpear a su expareja. El juez Benedicto Correa rechazó el planteo al entender que el pedido que hicieron los representantes del Ministerio Público es "inadmisible" porque no cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser cuestionado. Esto es, negarse a estudiar si Ortega y Gil pueden ser apartados si se comprueba que una amistad íntima con Parisí, no puede ser analizado porque todavía no está resuelto por el juez Matías Parrón. Cabe recordar que tanto Ortega como Gil están en la mira por el delito de encubrimiento, que si bien está penado, no se aplica para aquellas personas que tiene un vínculo íntimo, como la amistad, con el principal imputado. Con la negativa del juez miembro del Tribunal de Impugnación, fuentes judiciales indicaron que es un hecho que deberá llevarse adelante la audiencia que quedó postergada el 15 de marzo, en la que estaba prevista la presentación de las pruebas que, según las defensas, demuestran la cercanía entre Gil y Parisí, y este último con Ortega.

Las defensas del funcionario judicial y del médico, representada por Fernando Castro, Marcelo Fernández y Franco Montes, respectivamente, habían ido contra el planteo de la fiscalía al entender que se les había venció el plazo de apelación. "La recurrente (fiscalía) tuvo la posibilidad de impugnarla hasta el día viernes 18/03/2022 (en horario de gracia) y no lo hizo, razón por la cual se encuentra firme", sostuvo la defensa en el escrito.

Parisí fue denunciado en noviembre por su pareja. La denunciante salpicó en su relato a Ortega y Gil por interferir para buscar morigerar la denuncia.