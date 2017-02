El cambio propuesto por el gobierno macrista para que la discusión paritaria se realice en las provincias y no en el Ministerio de Educación de la Nación, pone en jaque el inicio del ciclo lectivo de este año en todo el país y San Juan no será la excepción.



Es que los gremios locales, UDAP, UDA y AMET, dieron a conocer que acatarán las medidas de fuerza anunciadas por los sindicatos nacionales del sector, como son CTERA y la CTA, previstas para el 6 y 7 de marzo. El inicio de las clases en todo el país está previsto para el lunes 6 del próximo mes, pero si el el ministro Esteban Bullrich no convoca a discutir los sueldos del sector, las clases no comenzarán.



Las entidades gremiales insisten que la convocatoria a paritarias la debe hacer el Gobierno nacional sí o sí, porque sostienen que es el ámbito de discusión para fijar el piso salarial, que es el punto de partida para la negociación en las provincias.



En San Juan, el Gobierno provincial ha convocado a los 3 gremios avalados para participar en las negociaciones paritarias para el lunes 20, a las 18,30, en la sede del Ministerio de Educación, según confirmó el titular de esa cartera, Felipe De los Ríos. El funcionario, que estará acompañado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, sostuvo que ese primer encuentro será para escuchar a los gremios docentes.



Este año la discusión de los sueldos del sector docente viene complicada porque la administración macrista ha decidido descentralizar la discusión en cada provincia, lo que ha generado el rechazo de los gremios nacionales docentes, entre los que está, UDAP, adherido a CTERA, y la UDA.



Además, el Ministerio de Educación está decidido a recortar el Fondo Compensador y a congelar el Incentivo Docente, dos ítems que repercuten fuertemente en el salario de los maestros.



Dentro de esta situación, UDAP, el gremio mayoritario en la provincia, tuvo ayer su plenario de delegados, que decidió acatar lo que decida el Congreso Nacional de CTERA, convocado para el jueves 23 de febrero. En ese encuentro, todo indica que saldrá la ratificación del no inicio de clases si no hay convocatoria a paritaria nacional por parte del Ministerio de Educación.



“Si no hay paritarias nacionales no habrá inicio de clases”, dijo ayer la secretaria general de UDAP; Graciela López. Y agregó que “el Gobierno nacional debe decir cuánto va a invertir en Educación”.



En la provincia, el inicio de las clases está previsto para el lunes 6 de marzo, pero el acto oficial será el viernes 3 en Jáchal, con motivo de cumplirse los 150 años de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de aquel departamento. La razón es que el gobernador Sergio Uñac tiene previsto viajar ese día por la tarde a Canadá y por eso se adelantará el acto oficial.



De cumplirse la medida de fuerza, será la primera vez en 4 años que no comenzarán las clases con normalidad en la provincia. La última vez que hubo conflicto y se paralizó el inicio del dictado de clases fue en febrero de 2013, ante la falta de acuerdo salarial en la negociación paritaria que se estaba llevando adelante.



Ahora hay peligro de que vuelva a ocurrir lo mismo, pero todo está supeditado a lo que decida hacer la cartera educativa a nivel nacional.



En San Juan, la paritaria docente es una especie de termómetro para los gremios estatales, porque lo que se decide en este ámbito es el punto de partida para la negociación con el resto de los sindicatos que representan los intereses de los empleados públicos.





Las voces de los dirigentes



Roberto Rosa - UDA



“En nuestro caso vamos a esperar la reunión del Consejo Nacional de la UDA, que tendrá lugar en los próximos días, y ahí vamos a decidir. Pero hay coincidencia en que si no se convoca a paritarias nacionales las clases no van a empezar el día 6 de marzo”.

Graciela López - UDAP



“La próxima discusión en paritarias debe servir para recuperar el poder adquisitivo de los sueldos perdido en el 2016 y contemplar la proyección de la inflación para este año. Como gremio, defendemos la educación como un derecho social y el Gobierno nacional debe entenderlo”.