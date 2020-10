Al tratar de impedir un aborto amparado por la ley, dado que una menor discapacitada había sido víctima de violación, la abogada Paola Miers y los médicos Federico Bazán (su esposo) y Federico Antequeda fueron acusados de cometer una serie de delitos. Los implicados fueron sobreseídos por el juez Matías Parrón y, luego de idas y vueltas en Fiscalía, el abogado de la madre de la adolescente, Reinaldo Bedini, sostuvo la apelación para tratar de revertir el fallo. No obstante, los jueces de la Sala I de la Cámara Penal cerraron la causa por un tema formal. Como el querellante presentó el planteo sin la firma de la mamá de la joven ni tenía el llamado poder para actuar en su representación, los magistrados Juan Carlos Caballero Vidal (h), Martín Heredia y Miguel Dávila Saffe entendieron que no estaba legitimado para intervenir, por lo que señalaron que no estuvo bien que el juez de primera instancia le concediera la posibilidad de ir en apelación. Así, el expediente se archivó y los camaristas no entraron a analizar el fondo de la cuestión, explicaron fuentes judiciales.

Miers, Bazán y Antequeda habían sido imputados por realizar una falsa denuncia y divulgar datos íntimos. Para Parrón "existieron irregularidades" en el procedimiento que se le realizó a la adolescente, por lo que había indicado que "los hechos denunciados (por los tres implicados) no resultan falsos". Así, se cayó lo de la falsa denuncia, aunque el juez aclaró que dichos hechos denunciados "tampoco constituyen un delito". Con respecto a la revelación de datos, había destacado que su obtención "fue dirigida a formular la denuncia", que luego fue archivada, y había señalado que la información a la que accedieron los imputados fue en presencia de la madre de la menor, "de cuya declaración surge que no se opuso a las medidas tomadas por los indagados", pero reconoció que "sí se sintió molesta", ya que tenía la decisión tomada de que su hija abortara tras el abuso sexual. De hecho, la mamá impulsó la apelación al sobreseimiento, aunque no se cumplió con el paso formal.