Servicios. La limpieza de calles y la recolección de residuos es uno de los principales rubros que atienden todas las comunas con su personal municipal.

Los municipios van camino a tener una cantidad fija de personal, que contemple a la planta permanente, contratados y trabajadores temporarios. El plantel sólo podrá incrementarse en relación al aumento que experimente la población de cada departamento. Ese punto, junto a otras medidas que ayudarán a contener el gasto público en las comunas, será parte de la nueva ley de Responsabilidad Fiscal que aplicará el Ejecutivo para los 19 distritos. El proyecto ingresará en junio a la Cámara de Diputados, junto a la coparticipación, aseguraron en el Ministerio de Hacienda, y es un hecho que será aprobado. Sólo falta definir desde qué fecha se producirá el congelamiento en la plantilla de empleados municipales.



Si bien la iniciativa oficial se viene trabajando hace tiempo y va en sintonía con una nacional que ya fue aprobada, se da justo cuando está en el tapete la polémica que desató Santa Lucía y Rivadavia con la provincia por los fondos para pagarles a los municipales y pasantes.



La gestión uñaquista ya envió a la Legislatura el proyecto de adhesión a la ley de Responsabilidad Fiscal que acordó con la Nación y que el macrismo promulgó en enero. De esa manera, el Gobierno se comprometió a taponar el gasto y a cumplir con una serie de pautas. La principal fue congelar la cantidad de personal al 31 de diciembre de 2017. Otro de los puntos que debe cumplir San Juan es no endeudar más del 15 por ciento de los recursos corrientes. El Ejecutivo no supera hoy el 2,4 por ciento, informaron en Hacienda. El tercero es que el gasto público no supere a la inflación anual y el cuarto establece la creación de un fondo anticíclico, cosa que la provincia ya cumple. El que está al final de la lista implica no generar nuevos gastos corrientes en los últimos dos trimestres del año en el que finaliza la gestión. Es decir, si el Gobierno finaliza el 10 de diciembre de 2019, no puede incluir gastos que superen su administración más allá del 10 de junio. En este último punto, quedan exentos rubros básicos, como educación, seguridad y salud.



Las metas que cumplirá San Juan se aplicarán a los municipios, pero su instrumentación aún no está definida, lo que saldrá de charlas con los intendentes "teniendo en cuenta la situación provincial y de cada municipio", indicó Marisa López, secretaria de Hacienda. En ese marco, la funcionaria indicó que el tope a la cantidad de personal "es una buena medida de contención del gasto. Veremos a qué fecha se congelará esa planta y se tomará una decisión". La única de las pautas que no se ejecutarán en las comunas es la referida al Fondo Anticíclico. Según López, "la idea es que todos converjamos a equilibrios fiscales y que podamos cumplir las mismas reglas. Todavía no están definidos cuáles van a ser los límites. Hasta el momento, en las reuniones hemos hablado de la ley de coparticipación, pero a partir de ahora incluiremos el equilibrio fiscal".



La ley de coparticipación municipal fue anunciada por Uñac la semana pasada en Diputados. A partir de 2018, en la provincia regirá una nueva distribución de fondos a las comunas en base a parámetros objetivos, como población, hogares y necesidades básicas insatisfechas. Todos los distritos coinciden en que la norma será clave para un correcto reparto de fondos. Y más cuando esta semana estalló el tema de los pasantes. Según los intendentes de Rivadavia y Santa Lucía, el monto que envió la provincia no les permitirá subir los aportes a sus pasantes. Así, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, los criticó por la cantidad de "personal irregular" que tienen y calificó a ambas administraciones de "ineficientes".





Empleados

5.515 Esa es la cantidad de trabajadores municipales de planta permanente y política que el Ministerio de Hacienda tiene registrado en toda la provincia.