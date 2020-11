En la audiencia de ayer, los representantes del Ministerio de Salud Pública mantuvieron la oferta a los médicos de un aumento del 25 por ciento al básico y no se moverán de ese esquema, el cual fue rechazado por el gremio del sector. Así, desde el Gobierno señalaron que cobra fuerza la posibilidad que la suba se instrumente por decreto. No obstante, las autoridades y los sindicalistas volverán a reunirse el próximo viernes en la última instancia de conciliación, tras la que, si no hay acuerdo, el gremio viene amenazando con paros.

La propuesta oficial consiste en un incremento remunerativo y no bonificable, por lo que, en general, representa una suba del 9 por ciento, la cual se aplicará hasta que finalice la situación de emergencia por la pandemia.