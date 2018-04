Entre las diversas definiciones que lanzó en su discurso de apertura de sesiones legislativas, el gobernador Sergio Uñac dejó en claro que apostará a una mayor transparencia, eficiencia y agilidad en el manejo de los recursos públicos. Para ello, resaltó que llevará adelante una reforma de la administración financiera, en la que modificará la ley de Contabilidad y el Régimen de Compras. Entre los cambios que sobresalen se encuentra la conformación de precios testigos de los productos y bienes para que las reparticiones estatales compren en base a dichas referencias. El otro punto es que se hará hincapié en la responsabilidad de los funcionarios de cada área que realicen contrataciones, ya que sus dependientes administrativos tendrán una mayor tarea de fiscalización y control. El proyecto será presentado en la Cámara de Diputados alrededor de octubre.



De esa manera, Uñac resaltó que "los políticos somos responsables de los efectos económicos que producen nuestras decisiones" y apuntó a readecuar el gigantesco aparato estatal a los "requerimientos y expectativas de la sociedad". Además de la fuerte señal de transparencia, el Gobernador mandó señales políticas hacia el macrismo y al peronismo, tanto nacional como local. "No oculté nunca las coincidencias, menos aún ocultaré las diferencias con el Gobierno nacional", remarcó, a la vez que destacó que "nuestra posición es clara y es la defensa de los intereses sanjuaninos". Tampoco se anduvo con vueltas sobre el escenario actual: "observamos con preocupación las dificultades económicas y sociales del país", indicó, aunque había aclarado que "somos optimistas y aportamos para Argentina crezca". En ese marco, volvió a hablar de gobernabilidad, del "respeto mutuo de nuestras posturas" y de articular "intereses apostando al diálogo". Si bien no lo mencionó, lo cierto es que hubo un distanciamiento con el macrismo debido a la votación en contra de la reforma previsional de los legisladores sanjuaninos, aunque las diferencias se zanjaron.



En el contexto de las dificultades que atraviesa el país y en base al diálogo, Uñac impulsó la idea de avanzar en un gran acuerdo nacional, tal cual adelantó este medio. Con el mismo, el objetivo "es acordar un conjunto de medidas que mejoren las condiciones macroeconómicas" y "comprenda lo heterogéneo de las realidades de nuestro país".



El Gobernador aprovechó para hacer un repaso de los logros de gestión y de brindar anuncios en materia de seguridad, salud, obra pública, turismo y distribución de fondos tanto para los municipios (a través de una nueva ley de coparticipación) como para incentivo de empresas (Ver aparte).



Sobre la reforma de la ley de Contabilidad y su régimen de Compras, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, destacó que el objetivo es adecuar la norma que data de mediados del siglo pasado para hacer más ágil y eficiente. Hoy en la compra de bienes y licitaciones de obras y servicios, la Contaduría General se encarga del control previo y concomitante (a la par) en todas las etapas del gasto. Es decir, se verifica "el aviso de la convocatoria, los pliegos, el llamado a licitación, la apertura de sobres, la adjudicación, la firma del contrato, las entregas y pagos parciales hasta el final de contrato, obra o servicio", explicó. Así, destacó que el control previo y concomitante llegará hasta la firma del contrato. "Cuando empiece la entrega de los bienes, las certificaciones y los pagos parciales, todo eso sea responsabilidad de los servicios administrativos y del funcionario del área", resaltó. Además, manifestó que se creará una auditoría de gestión y control una vez finalizada esa etapa. En el caso de que incurra en una irregularidad, el funcionario enfrentará un sumario o puede ser despedido o estar bajo la lupa del Tribunal de Cuentas o la Justicia.



El alfil uñaquista también señaló que aplicarán un sistema de precios testigos que les permita a las oficinas de compras conocer si están adquiriendo un producto caro o barato. En el caso de que se compre un bien por arriba del marco de referencia, se tendrá que justificar el motivo. En ese contexto, también se adecuará la normativa para que el Estado pueda hacer adquisiciones a través de Internet, como en el caso de los pasajes, que hoy no está habilitado para hacerlo.

Uñac y un recibimiento a todo color

No es la primera vez que militantes de distintas organizaciones políticas y sociales copan el ingreso Este de la Legislatura para recibir al Gobernador en la apertura de sesiones ordinarias. Para esta ocasión, la convocatoria fue a todo color y multitudinaria, ya que abarcó todo el ingreso del edificio, desde calle Laprida hasta Libertador. Además, los simpatizantes fueron puntuales dado que minutos después de las 8 ya estaban organizando todo en la Cámara de Diputados. La espera no fue larga porque el Gobernador llegó una hora después. Sí hubo una demora en el ingreso, pero fue porque el mandatario se tomó el trabajo de saludar y sacarse fotos con muchos de los que se acercaron para saludarlo (foto).



Para recibirlo, las agrupaciones ofrecieron un plus: una máquina lanzó papelitos y hubo bombas de estruendo que se tiraron desde la Plaza España. Para la despedida de Uñac del recinto, cerca de las 12, se repitió la misma escena.



Cada agrupación se mostró con sus banderas y los que sobresalieron fueron el PJ pocitano, vecinos de Chimbas, trabajadores de la UOCRA y de Peones de Taxis y Remises, la Agrupación Virgen de Fátima y el Mapu, ya que fueron los que más aplaudieron.