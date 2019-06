Néstor Sclauzero es presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y, además, dirige la Gerencia de Noticias de la TV Pública. Viene a la provincia a firmar un acuerdo con la Corte (Ver recuadro). En un mano a mano telefónico, despuntó temas de actualidad de los medios como la transformación de las redacciones, el llamado "periodismo militante" y, en ese mismo debate, la preocupación por las presiones que sufren los periodistas.



-¿Ves que los poderes judiciales de las provincias o el federal son proclives a aceptar la interacción con periodistas, a contratar profesionales para que hagan los trabajos de comunicación o ves que hay una deuda ahí?



-La voluntad que al menos apreciamos es de absoluta colaboración y de interés. Además, en los últimos tiempos las informaciones judiciales, por distintas circunstancias, han ganado espacio en los medios. No todos los periodistas conocemos puntualmente cómo funciona el Poder Judicial, entonces es necesario que los periodistas sepamos y hablemos bien, sin ser abogados, con la terminología y que conozcamos cuales son los tiempos y los procederes que la Justicia tiene, para actuar en consecuencia. Y también que quienes tienen la necesidad o la función de difundir desde la Justicia la información con respecto al Poder Judicial lo hagan atendiendo cuales son las lógicas de los medios de comunicación.



-En sentido contrario, ¿ves que los periodistas somos proclives a capacitarnos y estar al día con estos temas judiciales para poder informar con la mayor precisión posible?



-Los periodistas somos bastante difíciles de manejar en todo lo que es la capacitación en general, porque todos creemos que sabemos todo, esa es una autocrítica que hago. La experiencia que tenemos desde FOPEA y lo que yo he visto es que existe muchísimo interés en conocer y acercar posiciones con los actores judiciales.



-Acá hay pocos jueces aún que esgrimen aquella frase: "los jueces hablan sólo por su sentencia", ¿qué te genera eso?



-Esa es una frase que tiene su tiempo; hay que buscar siempre el equilibro y el límite que corresponda de un lado y del otro. También es cierto que hay muchos periodistas que hacen de su vínculo con algunos sectores del Poder Judicial algo demasiado expuesto, por querer dar algún detalle o mostrar que se tiene información detallada. Por otro lado también desde el Poder Judicial hay algunos sectores que hacen un mal uso de ese vínculo aprovechando o pudiendo ganar algún espacio en los medios. Me parece que siempre la cuestión está en el punto intermedio.



-En el caso del periodista Daniel Santoro, a quien se acusa de utilizar información para extorsionar y espiar, se puso en debate el uso de las fuentes de los periodistas, ¿qué opinión te merece el caso?



-En FOPEA tenemos un escrito con una posición con respecto a eso, el vínculo que un periodista tenga con una fuente no tiene ninguna relación con lo que ocurra después con esa fuente. No significa ningún delito para el periodista. Ahora cuando uno trabaja con sectores vinculados a la Justicia o a causas judiciales siempre te terminás vinculando con personas que a lo mejor tienen cuestiones oscuras. Santoro ha explicado muy bien el vínculo que tenía con D"Alessio y lo que significó para él. Me parece que Santoro cometió un error en tener tanta cercanía con una fuente, ahora también lo que se ha armado detrás de ese vínculo, me parece que está lleno de total intencionalidad. El periodista que da lugar a un off the récord tiene que ser una persona que está convencida que lo que está recibiendo es una información de ultra trascendencia y que amerita a pleno una utilización de esa información como off the récord.

-El off the récord tiene que ser una excepción y no una regla...



-Exactamente, sin lugar a dudas. El off the récord es una excepción, tiene que usarse cuando sea algo que amerite. Vamos al caso extremo, en el caso Watergate de Estados Unidos, ahí ameritaba tranquilamente que haya un vínculo de una manera tan especial como existió para poder avanzar en la investigación que terminó con la caída de un gobierno de Estados Unidos. El off the récord es una cosa muy importante y tiene que estar limitada a situaciones muy extremas. No es para usarlo de cualquier manera.



-Santoro dijo que para él estaba en riesgo el trabajo periodístico con la investigación judicial que lo tiene a él como involucrado, ¿vos creés lo mismo?



-Yo coincido en líneas generales, más allá de lo que termine dictaminando la Justicia, que de eso no opino. Si vos mañana hablás con un delincuente por un hecho puntual, eso no te convierte en delincuente.



-Encontré algunas de tus declaraciones respecto del llamado "periodismo militante", quisiera que me dijeras qué es para vos...



-El "periodismo militante" no es periodismo. El militar en una causa, que es una actividad muy noble, el defender una idea hace que uno defienda la idea por encima de lo que significa el periodismo, el periodismo es observar, es imparcialidad. Eso no significa que yo no pueda tener mis ideas, pero los hechos son sagrados y desde ahí el periodismo militante no es periodismo.

-En ese mismo debate, ¿qué opinás del rol de los medios, de las empresas periodísticas?



-En la Argentina no existe, por una cuestión cultural, lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos, donde los grandes medios se definen políticamente. Anoche -por el martes- vimos la apertura de la campaña electoral con Donal Trump hablando duramente contra la CNN que no lo está apoyando. Eso en la Argentina desde el punto de vista institucional, no existe.



-¿Creés que las empresas en Argentina deberían identificarse?



-A mí lo que me preocupa es que los medios se jueguen abiertamente por una posición política y que aprieten o que impulsen esa línea de trabajo a los colegas que están en el lugar. Eso no me parece bien, porque finalmente el periodista que está ahí no hace bien su trabajo, siempre va a ver impedida o coartada su posibilidad profesional.



-Quisiera un panorama respecto de cómo está el empleo de los periodistas en el país.



-Los medios de comunicación en el mundo hace ya tiempo que han entrado en una transformación importante porque la gente, como vos y yo, cambiamos nuestros hábitos de consumo con respecto a los medios. Es decir, la gente cada vez lee menos el diario de papel, la gente cada vez ve menos noticieros en la televisión. De manera paralela a eso, la gente lee cada vez más diarios, no compramos el diario, pero leemos cada vez más contenido en los diarios, no miramos el noticiero en la televisión pero cada vez vemos más noticias todos los días. ¿Qué significa esto? Que nosotros en estos nuevos formatos no estamos pagando por esos contenidos. ¿Esto qué significa? Significa que quien tiene que pagar para que se hagan esos contenidos está cada vez más limitado, porque el dueño del diario para que esta nota se lea no está recibiendo un dinero por haber vendido el diario, por ejemplo. Entonces esa realidad hace que uno tenga que entender que lo que hay es un problema, que no es un problema de los periodistas en sí, el problema es del mantenimiento y financiamiento de los contenidos en los medios, es decir, los dueños de la industria periodística. La industria de los medios en general están teniendo el problema que no encuentran fuentes de financiamiento de sus contenidos.



-¿Cuál es el límite entre el abuso de una empresa y el reacomodamiento que tenemos que hacer los periodistas?



-Por ejemplo, en el diario seguramente antes un periodista hacía una nota por día o dos y se levantaba temprano y tomaba café y hablaba con uno y con otro y a las ocho de la noche se ponía a escribir la nota, la entregaba y se iba a dormir. Hoy empezás a las seis de la mañana, escribís cuatro notas por día, tenés que cambiar el título porque a lo mejor no tuvo clicks, cambiar los contenidos, subirlos o bajarlos un poquito porque se hizo muy largo. También te van a pedir que le saques una foto con el Whatsapp o hagas un video. Esto es una realidad a nivel mundial y tenemos que asumirla, nos guste o no. Lo que tenemos que hacer es discutir nosotros como periodistas cómo es ese nuevo trabajo con respecto a estas nuevas tecnologías, ver cómo también el sector de la industria financia esos contenidos para que nos paguen a nosotros. El desafío nuestro como periodistas es capacitarnos para esta nueva realidad laboral. El gran desafío de fondo es mantener el mismo rigor, porque el periodismo es el mismo.

Cita en San Juan

Hoy y mañana se realizará en el VI encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde, entre otras actividades, se realizará la firma de un convenio -inédito según voceros de la Justicia sanjuanina- entre FOPEA y la Corte de Justicia de San Juan. En ese marco habrán talleres y disertaciones para jueces y comunicadores del Poder Judicial a cargo del sociólogo Kevin Lehmann y los periodistas Guillermo Tomoyose y Omar Lavieri. Además, en las mismas fechas, sesionará en San Juan la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.)