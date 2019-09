Trabajo. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, trabajan en conjunto para presentar un amparo contra el reperfilamiento de Macri. Además, llevarán adelante dos demandas más contra Vialidad Nacional.

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, manifestó ayer que están a la espera de una propuesta de la Nación que evite un golpe a los recursos del Estado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que determinó la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink). De no existir una oferta satisfactoria, el alfil uñaquista señaló en rueda de prensa que acudirán a la Justicia porque el DNU "pone en riesgo la estabilidad financiera local". De concretarse, la embestida será a través una acción de amparo que presentará Fiscalía de Estado en la Corte Suprema. El Gobierno entiende que la decisión macrista afecta los fondos locales que no están destinados a generar una renta financiera. Es que San Juan es una de las provincias que apostó con sus recursos a títulos nacionales como Letras del Tesoro Nacional (Letes) y Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap). Incluso, gran parte del Fondo de Reserva Anticíclico (FRA), destinado al pago de salarios en el caso de emergencia, está compuesto por estas letras. Según el informe de agosto que presentó DIARIO DE CUYO, el 58 por ciento de las reservas del FRA corresponden a Letes y Lecaps, mientras que el resto está repartido en plazos fijos en pesos y un mínimo en Fondos Comunes de Inversión. De los 5.350 millones de pesos del fondo de emergencia, unos 3.103 millones de pesos están representados por letras del tesoro.



Fuentes calificadas señalaron que el gobernador Sergio Uñac tendrá hoy en Buenos Aires una reunión con autoridades nacionales y que el tema estaría dentro de la agenda. Si bien no trascendieron detalles, es de esperar que se presente tal propuesta por parte de macrismo.



De acuerdo al DNU que firmó el presidente Macri, aquellos tenedores institucionales que tengan esas letras se les pagará un 15 por ciento del total a la fecha de vencimiento, un 25 por ciento a los 90 días y el 60 por ciento restante a los seis meses, sin quitas en el capital ni en los intereses. Esto quiere decir que si la provincia necesitara los recursos del FRA de manera inmediata, no podría disponer de ellos a la fecha de vencimiento de los títulos y debería esperar unos nueve meses para contar con el total, por lo que el fondo de emergencia no cumpliría su cometido: hacer frente a, al menos, dos meses de sueldo de los empleados estatales, indicaron fuentes calificadas.



Al tratarse de recursos que van destinados a los sanjuaninos, la provincia sostiene que debe ser tenida en cuenta como una persona física y no como un tenedor institucional. Así, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, indicó que "vamos a presentar un amparo con una medida cautelar contra el DNU en la Corte Suprema porque afecta a fondos públicos que están destinados a contingencias que se pueden producir, como pagar sueldos o bienes y servicios. El Gobierno nacional no puede reprogramar los vencimientos en detrimento de la provincia". Por su parte, Gattoni dijo que "no somos un fondo de inversión. Nuestro objetivo es distinto a un banco".



Fuentes oficiales explicaron que San Juan ya recibió una propuesta de Nación por los recursos en letras, pero que la misma no convenció. Gattoni resaltó que "estamos esperando una propuesta, pero si ésta no satisface, seguro vamos a ir con el amparo".



Por otro lado, el ministro aseguró que con Fiscalía de Estado están preparando dos demandas más contra Vialidad Nacional por una deuda de 2.755 millones de pesos (Ver recuadros).

Deudas de Vialidad Nacional

Demanda por $880 millones

La semana pasada, la provincia llegó a la Corte Suprema por la deuda de 880 millones de pesos de Vialidad Nacional, correspondiente a dos cuotas impagas de 440 millones cada una de un convenio anterior por un monto total de 2.200 millones de pesos. La titular de la repartición nacional, Patricia Gutiérrez, sostuvo que la que está en falta es la provincia por no haber presentado la documentación que respalde las dos últimas cuotas. En el Gobierno indicaron que los documentos se presentaron y que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había reconocido la deuda e, incluso, que había propuesto pagarla en cuatro cuotas de 220 millones.

Nueva demanda millonaria

Según confirmaron el fiscal de Estado, Jorge Alvo, y el ministro Gattoni, la provincia está trabajando en dos nuevas demandas contra Vialidad Nacional por un total de 2.755 millones de pesos. "Estamos analizando presentarla antes de fin de mes", indicó el fiscal. Uno de los reclamos es por 1.455 millones de pesos que corresponden a los pagos realizados por la provincia en la Ruta 40 Norte, desde septiembre del año pasado a la fecha, y la segunda es por 1.300 millones de pesos por desembolsos anteriores por las obras de la ruta de Pachaco a Calingasta, una parte de la Ruta 40 Norte y un tramo del camino del Colorado a Iglesia.