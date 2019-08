El fiscal de Estado, Jorge Alvo, presentó ayer la demanda de inconstitucionalidad y la medida cautelar por la reducción de los impuestos por IVA y Ganancias que impactará en las arcas locales tras las medidas que tomó el macrismo. El Gobierno nacional impulsó las iniciativas tras los resultados adversos de las PASO y las mismas significarán una quita de 1.250 millones de pesos.



La pérdida para los municipios era de 124 millones sólo por Ganancias, pero con el cálculo de la baja en IVA, el monto se va a 167 millones de pesos.



Con la cautelar, el fiscal de Estado busca frenar la implementación de los decretos que afectarían las cuentas oficiales. El rechazo no es a la medida sino a que las provincias tengan que soportar parte del costo, por lo que buscan que la Nación se haga cargo íntegramente del financiamiento.



San Juan no fue la única que encaró la embestida contra el Gobierno nacional, ya que referentes legales de otras 16 provincias siguieron el mismo camino (ver página 13). Como la Nación elevó el mínimo no imponible de Ganancias, a la provincia ingresarán 950 millones de pesos menos, ya que habrá menos gente que lo pague. Mientras que la eliminación del IVA en 13 alimentos básicos significará una pérdida de 300 millones de pesos.



Todo comenzó en la reunión de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde sacaron un comunicado en el que cuestionaban que la Nación les impusieran a las provincias el hecho de solventar gran parte del costo de las iniciativas.