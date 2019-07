Instalación. Entre la red de fibra óptica existente se encuentra la de Arsat, que pasa por la Ruta 40 y que llega hasta Jáchal, según había explicado el secretario de la Gestión Pública, Andrés Rupcic.

La gestión uñaquista recibió el viernes el primer aval para un crédito de hasta 28 millones de dólares para poner la red de fibra óptica en toda la provincia. La plata proviene de un fondo fiduciario nacional, cuyo titular, Alejandro Caldarelli, enviará una comisión de técnicos en la semana del 7 de agosto para evaluar el proyecto sanjuanino y darle el OK final si cumple con todos los requisitos, explicó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien estuvo al frente de las tratativas. El funcionario destacó que se trata de un préstamo blando, que tiene una tasa accesible, con período de gracia y un plazo de devolución de cinco a seis años, lo que lo hace "absolutamente pagable". En ese marco, se mostró optimista de poder lograr la aprobación definitiva.



Con la red de fibra óptica y la correspondiente inversión privada, el Gobierno apunta a brindar un servicio de mayor calidad en comunicación y conectividad en distritos alejados. Si bien la Nación se encuentra en una etapa de ajuste y recursos limitados, Gattoni puso la mira en un fondo especial que tiene la administración central que ya se encuentra constituido y con dinero. Se trata del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el cual dirige Caldarelli, que a la vez es secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior de la Nación, cartera que conduce Rogelio Frigerio, una de las figuras políticas del macrismo con el que Sergio Uñac ha sabido tejer un buen vínculo institucional, a pesar de las diferencias políticas. De hecho, Gattoni dijo que las gestiones con Caldarelli "forman parte de la institucionalidad en la que el Gobernador insiste. Cuando el interés de los ciudadanos se pone por delante de las cuestiones partidarias, las instituciones tienen que trabajar de manera mancomunada".



El alfil uñaquista indicó que "hemos logrado que nos declaren financiable el proyecto. Ahora tienen que verlo. Soy muy optimista de que podamos lograr la aprobación". De concretarse, el préstamo girará entre 25 millones y 28 millones de dólares, el cual se transformará a la moneda local, por lo que estará entre 1.107.250.000 y 1.243.200.000 pesos, según la cotización actual. Para tener una idea de la magnitud del monto, es cercano a lo que cuesta la nueva cárcel en Ullum o es equivalente a unas 1.100 casas del IPV.



Gattoni dijo que el crédito tiene una tasa accesible del 21 por ciento, que representa el techo y que es variable porque "está atada al costo de construcción más unos puntos". Si baja este índice y la inflación, se reduce la tasa, destacó. Además, indicó que cuenta con un plazo de gracia mientras dure la ejecución del proyecto y un período de devolución de entre cinco y seis años.



El secretario de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, había dicho que con el dinero se podrán poner 1.100 kilómetros de red de fibra óptica, la que se sumará a la existente para totalizar 2.000 kilómetros de extensión. En el Ejecutivo ya tienen listos los pliegos de licitación y si consiguen el OK, podrán llevar adelante el proceso durante esta mitad del año. La estimación es que dos años después esté la instalación.

Extensión

1.100

Son los kilómetros de red de fibra óptica que el Gobierno planea instalar en la provincia con el crédito del fondo fiduciario nacional.

Recorrido

Si desde el fondo fiduciario aprueban el crédito, luego viene la firma de un convenio con la provincia. El mismo después debe ser aprobado por la Legislatura, ya que exigirá como garantía los fondos de coparticipación.

Sin propuesta por la deuda de Vialidad

El ministro Roberto Gattoni también viajó a Buenos Aires para avanzar con la devolución de la deuda de 4.000 millones de pesos que Vialidad Nacional tiene con la provincia, pero en este caso no hubo una propuesta por parte de la administración central, según explicó. "Hubo conversaciones que no configuraron una propuesta que pudiéramos considerar", resaltó el alfil uñaquista, quien agregó que le pidió al secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, que intervenga con autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación y de Vialidad para tratar de llegar a una oferta. "La idea del Ministerio del Interior y de la provincia es evitar el conflicto y que se pueda solucionar por vía administrativa", resaltó.



Gattoni señaló que el objetivo inicial es recuperar los 880 millones de pesos que la Nación se había comprometido a devolver. Después de eso están 1.500 millones de pesos que el Gobierno ha puesto en la Ruta 40 Norte para que los trabajos no se detengan y 1.300 millones en obras viales. A todo eso hay que sumarle la actualización por intereses.