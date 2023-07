Ayer a las 15, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Santiago Maggiotti, abrió la inscripción para un nuevo sorteo del Procrear. En la provincia, el complejo que está disponible es el de La Ramada, que tiene 249 departamentos y que está ubicado en Capital, detrás del Colegio María Auxiliadora. Según publicó la administración central, no todos los sanjuaninos podrán anotarse para participar del programa que permite acceder a una vivienda construida por el Estado y cancelarla hasta en 30 años. En la página oficial del plan, quedó establecido que sólo aquellas personas que vivan en el Gran San Juan (GSJ), con domicilio en Capital, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía y Rawson, están habilitadas a participar. El barrio tiene un gran avance de construcción y se espera que esté listo, en su totalidad, para el año que viene. Antes, según indicó el titular del IPV, Marcelo Yornet, habrá una entrega parcial, la que está prevista para octubre. Ese mes, Nación entregará 37 viviendas y, el resto, "serán entregado por etapas", dijo el funcionario.

La obra de La Ramada comenzó a ejecutarse a inicios del año pasado, luego de que la provincia decidiera que en ese predio no realizaría el proyecto de la nueva Terminal de Ómnibus. Así, definió traspasar el terreno a la Nación para que lo incorpore al plan Procrear. La obra se licitó y quedó en manos de las constructoras Asfa y Panacam Srl, quienes llevan adelante las tareas. Dichas empresas son las mismas que ganaron la licitación para la ejecución del otro proyecto del programa, también en Capital, y que está ubicado en un lugar estratégico, a metros del Centro Cívico. El edificio La Nave tiene 103 departamentos (ver recuadro). Es casi un hecho que el sorteo para ese complejo habitacional se realizará más cerca del final de obra, en 2025.

Sobre la inscripción para el sorteo de La Ramada, Yornet dijo que "los interesados tienen que ingresar a la página de Procrear, llenar el formulario, que es como una declaración jurada y, luego, esperar que Nación confirme la inscripción y realice el sorteo", el que hasta el momento no tiene una fecha prevista. Además, indicó que, según le han confirmado desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, "en octubre habrá una entrega parcial de alrededor de 37 departamentos y, después, el resto se va a ir entregando en distintas etapas".

La página para realizar la inscripción es www.argentina.gob.ar/hábitat/procrear/desarrollosurbanisticos. Entre los requisitos para anotarse figuran: no haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años; no tener, tanto titular como cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre; ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país, tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción; acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción y presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder. Además, demostrar ingresos netos (de bolsillo) mensuales del grupo familiar conviviente, tanto el o la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente, entre un salario mínimo, vital y móvil (SMVyM), que hoy se encuentra en 105.500 pesos, y 10 SMVyM, esto es, 1.055.000 pesos. También, demostrar, como mínimo, doce meses de continuidad laboral registrada y no poseer antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses.

La Nave, la segunda obra de Procrear

A pocos metros del Centro Cívico, comenzó una obra clave en materia de vivienda. Las empresas Panacan y Asfa, que se unieron para encarar la obra, dieron inicio a la ejecución del proyecto de Procrear La Nave. Se trata de un complejo de departamentos, con 103 unidades, los que estarán distribuidos en una torre y tres bloques. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que deberá estar listo para inicios de 2025. El edificio estará sobre calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Salta, a 200 metros del principal centro administrativo de la provincia. Los departamentos tendrán 64,3 metros cuadrados, y uno y dos dormitorios. También incluirá viviendas para personas con movilidad reducida.