En tiempo de descuento para las definiciones de alianzas electorales para las elecciones nacionales, Producción y Trabajo, el principal partido opositor que lideró el Frente Con Vos con Marcelo Orrego a la cabeza, se encuentra en plenas y febriles deliberaciones. Según diversas fuentes, la fuerza política está cerca de ir con Cambiemos, dado que es la idea predominante de varios dirigentes. Sin embargo, también hay voces a favor de jugar en soledad para las presidenciales y legislativas de agosto y octubre. El tema es que deben definirlo lo antes posible, ya que el cierre de las presentaciones de sociedades es el miércoles y las primeras dos horas del día siguiente.



La duda está en los pro y contra de cada una de las alternativas. Si Producción y Trabajo, que preside Orrego, termina jugando con el espacio de Macri, hay dirigentes que lo ven como una contradicción al discurso que vinieron esgrimiendo durante toda la campaña para las elecciones provinciales. Esto es, que el intendente de Santa Lucía no tenía ningún compromiso con Cambiemos. Por su parte, el interrogante de participar de los comicios en soledad gira en torno a que se trata de una experiencia pocas veces vista, en una disputa en la que el foco estará en las figuras presidenciales. Y ante una polarización entre Macri y Alberto Fernández y Cristina Fernández, el temor es que una boleta corta de Producción y Trabajo quede absolutamente relegada.



Si la balanza se inclina para ir con Cambiemos, las fuentes señalaron que la alternativa sería llevar una lista íntegramente del partido para competir con el PRO y el radicalismo en las PASO. De esa manera, Producción y Trabajo se mostraría algo independiente y no tan del palo del macrismo. En el caso de no ir con esas fuerzas políticas, tampoco descartan ir con otras agrupaciones que alguna vez formaron una alianza con el basualdismo.



Lo que contribuye a las dudas obedece al decreto con el que Macri prohibió las listas colectoras, el cual, al cierre de esta edición, sigue vigente, ya que acorta los plazos de definiciones. Antes, las alianzas locales podían pegar con una figura presidencial a la hora de la presentación de candidatos, lo que daba tiempo. En cambio, ahora deben decidir un alineamiento nacional (o no) con la conformación de los frentes electorales.