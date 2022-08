Productores locales reclamaron una urgente solución ante la creciente ola de robos en el campo, especialmente en Sarmiento, donde las sustracciones abarcan desde equipos y elementos de riego hasta transformadores, que dejan sin abastecimiento eléctrico a las bombas para extraer agua.

Ejemplos de esta situación aportó Francisco Najt, apoderado de una finca de olivos de Cañada Honda, en Sarmiento. "Ayer (por el jueves) nos robaron a la madrugada dos transformadores y cables de dos pozos dejando fuera de servicio dos equipos de riego de la finca. Todas las semanas se producen robos en plantaciones de olivos, vid, pistacho y de uvas. Los inversores ya no quieren invertir porque están hartos de los robos". Y citó que sólo este año se han registrado en la zona un total de 9 sustracciones de distinta magnitud.

Frente a esta situación, los productores de han empezado a reunir y han pedido una reunión con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, para la próxima semana.

Los productores dicen que están sufriendo una creciente ola de sustracciones de implementos de riego, cables y palos que les ocasionan pérdidas millonarias.

Ricardo Caputo, otro productor de la zona de El Acequión, habló de tres robos más en esa zona de distintos elementos, como elementos para el riego y otras herramientas de trabajo. Dijo que han denunciado los hechos en la Policía de Sarmiento, pero ahora quieren la intervención de la Secretaría de Seguridad.

Algunos productores prefieren no denunciar porque no encuentran respuestas y no aparecen los elementos sustraídos.