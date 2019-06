Beneficios. En San Juan se jubilaron unas 60 mil personas bajo el régimen de moratoria. La Dirección de Asesoramiento Previsional funciona en Casa de Gobierno o pueden hacerse consultas al 0-800-222-5824.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estiró a 2022 el plazo para que las mujeres que cumplan los 60 años puedan jubilarse sin haber tenido todos los años de aportes que exige la ley. La medida genera expectativas, pero desde la Dirección de Asesoramiento Previsional de la provincia, su titular, Néstor Romero, lanzó críticas al señalar que se trata de una iniciativa que "busca mejorar la alicaída imagen del presidente". Si bien indicó que es positiva la prórroga porque algunas damas cuentan con más tiempo para tratar de acceder al trámite, destacó que no se modificó una fecha tope que permitiría "comprar" más años de aportes con la moratoria, lo que hubiera favorecido que muchas más mujeres pudieran gozar de una jubilación. Con apenas ese retoque, el funcionario local explicó que el impacto será leve, dado que unas 1.800 estarían en condiciones de solicitar y conseguir el beneficio.



"La prórroga se queda corta, dado que la han mirado desde una visión propagandística. Es que hay muchas mujeres que no van a reunir el mínimo de aporte exigido", resaltó Romero. El tema es el siguiente. Desde este año y hasta el 23 de julio de 2022, las damas que quieran jubilarse a través de la moratoria tienen que tener los 60 años cumplidos. Pero el otro requisito clave es que deben contar con 30 años de aportes. Como las interesadas no los poseen, o tienen algunos períodos, pueden regularizarlos o "comprarlos" con la moratoria, pero dentro de un período determinado. El cómputo se establece desde que la persona cumplió los 18 años (edad considerada apta para trabajar) hasta la fecha de corte, que es diciembre de 2003.



Para graficar el escenario, si una mujer nació en 1955, los 18 años los cumplió en 1973. Desde esta última fecha hasta 2003 (el plazo límite) están los 30 años que pudo haber aportado al régimen previsional y son los que podrá regularizar con la moratoria, que luego devolverá por medio del descuento en cuotas de su futura jubilación.



Ahora, en un ejemplo de máxima, si nació en 1962, en 1980 cumplió los 18, por lo que los años de aporte a "comprar" con el régimen son 23 hasta 2003. Así, le faltan siete para llegar a los 30 exigidos por ley. Completar ese faltante es el problema si no tuvo alguna contribución jubilatoria en su vida, sumado a que se trata de una persona adulta con pocas chances de encontrar trabajo (en un contexto de alto desempleo) de acá a 2022, cuando cumplirá los 60, para tratar de incorporar aportes.



Por eso, la crítica de Romero apuntó a que en la Nación no hay intención de estirar el plazo límite de regularización, que es diciembre de 2003. Es que si esta fecha se extendiera, las mujeres ganarían más años para entrar a la moratoria y no tener la necesidad de demostrar aporte o generarlos.



La ley nacional de moratoria se sancionó durante la gestión kirchnerista y permitió que las personas con la edad para jubilarse (60 las mujeres y 65 los hombres) pudieran hacerlo, a pesar de que le faltaran algunos o todos los años de aporte, que son 30. La medida se instrumentó porque hubo una gran cantidad de personas que no tuvieron la posibilidad de ingresar a trabajos formales. Con el mecanismo se incluyeron al régimen previsional a alrededor de 4 millones de personas en todo el país, mientras que en San Juan fueron cerca de 60 mil, indicó Romero. Los críticos a la medida resaltaban que se incorporó más gente al ya atiborrado sistema jubilatorio, lo que ocasionaría un hueco en las finanzas.



A través de decretos, el macrismo vino prorrogando la vigencia de la norma, pero quedaron afuera los hombres, ya que desde los 65 años sólo pueden acceder a una pensión (Ver recuadro).

"Es una medida tomada en medio de un proceso electoral. No han mirado la parte técnica".

NÉSTOR ROMERO - Director Asesoramiento Previsional

Pensión Universal

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reemplazó los esquemas de moratoria. Es una prestación que otorga la Anses a hombres y mujeres mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión. Los que perciben el beneficio tienen cobertura de salud y servicios que brinda el PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares y pedir el crédito Argenta. Además, pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes que le permitan acceder a una jubilación mínima. La pensión equivale al 80 por ciento del régimen previsional básico. Al igual que el haber jubilatorio, la PUAM se ajusta de manera trimestral, según la ley de movilidad. Los requisitos para acceder son: ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud) o extranjero con una residencia mínima de 20 años.