En su visita a San Juan, el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, confirmó que la administración central le reconocerá a la provincia una deuda que se originó en la gestión de Cambiemos y que nunca fue cancelada. Se trata de 5.993.810.000 pesos que irán destinados a la ejecución de seis obras sobre rutas provinciales. Esto es, que los recursos no irán a cuentas generales, sino que la gestión uñaquista decidió reinvertir los recursos para mejorar los caminos provinciales. Entre las obras se encuentran: la Ruta 12, hacia Calingasta; el camino de Matagusanos, donde estará instalado el futuro penal de Ullum; las obras de ensanche sobre Calle 5, que divide Rawson de Pocito; el camino que une la localidad de Tudcum con Rodeo, en Iglesia; y los dos tramos de la Ruta 436 que une Talacasto con Iglesia. El monto a cancelar no fue lo único, ya que Arrieta y Uñac firmaron convenios que implican avanzar con la ejecución de proyectos centrales, como liberar el terreno sobre la Ruta 20, en Santa Lucía, donde se construirá la nueva terminal de ómnibus y generar el proyecto para una doble vía sobre la Ruta 40 Norte para unir Albardón con Jáchal. Además, el Gobernador anunció que en los primeros días de enero se licitarán obras sobre la Ruta 40 Norte, entre Talacasto y San Roque; y tareas sobre la Ruta 141, que une Caucete con La Rioja.

Arrieta llegó a la provincia para encabezar una serie de obras que estuvieron demoradas durante la gestión macrista. Se trata de los bypass de Iglesia y de Las Flores y también los 26 kilómetros que unen Las Flores con Peñasquito, que corresponden a la Ruta Nacional 150, en Iglesia. Las dos primeras corresponden a tareas estratégicas para la actividad minera, ya que los camiones que transitan por esas zonas no ingresarán a los sectores poblados. La tercera inauguración corresponde a un tramo clave para el corredor bioceánico y la futura construcción del Túnel de Agua Negra. Por otro lado, las autoridades dejaron inaugurado un laboratorio regional para San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis, destinado al análisis de suelos, mezclas asfálticas y hormigones. Las instalaciones están ubicadas en el predio del Distrito 9 de Vialidad Nacional que conduce Jorge Deiana (ver recuadro).

El destino de los casi 6 mil millones de pesos fue confirmado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, quien indicó que "algunas de esas obras ya están iniciadas y lo que tenemos que hacer es terminarlas", como es el caso del ensanche de la Calle 5 y la Ruta 12 a Calingasta. En esa lista también está la ruta a Matagusanos, en la que "habrá una obra muy importante en la intersección con la Ruta 40 Norte y también con la Ruta 60, que va a Ullum". Además, el funcionario explicó que el acuerdo con Vialidad implica que "la provincia pagará los certificados de obra y Nación irá reintegrado dichos montos", hasta completar los casi 6 mil millones. También aclaró que "con el avance de inflación, es casi seguro que los valores de las obras sobrepasen el valor a devolver por lo que la diferencia será asumida por la provincia".

Por otro lado, Uñac anunció que "en los primeros días de enero se van a licitar los 25 kilómetros de la Ruta 40 Norte, entre Talacasto y San Roque", con un presupuesto estimado de 3.500 millones de pesos; y también "en la primera quincena de enero debe estar publicada la licitación de la Ruta 141 que une Caucete con La Rioja", un proyecto con presupuesto estimado en 4.500 millones de pesos. Ambas obras son con recursos nacionales.

Mensaje político de Uñac

Al agradecer que Vialidad Nacional reconoció una deuda que asumió y no canceló la gestión de Mauricio Macri, el gobernador Sergio Uñac lanzó un encendido mensaje político de cara al 2023. En Casa de Gobierno y ante las autoridades presentes, entre las que se encontraban intendentes y referentes sindicales locales, el Gobernador dijo que "estamos llegando a un momento determinante, de ver si queremos profundizar este proyecto federal o si queremos cambiar". En esa línea, remarcó que "esa es una decisión que tenemos que militar en San Juan, más en aquellos que tenemos una responsabilidad política. O defendemos el federalismo o defendemos una administración centralizada" como la del gobierno de Cambiemos. Además indicó que "me quiero quedar con la tranquilidad de que me quiero poner al frente de la defensa de un proyecto que tiene una visión federal y que permite que San Juan sea otro San Juan".

Laboratorio vial regional

Las autoridades provinciales y nacionales inauguraron ayer el Laboratorio Regional de Vialidad Nacional. Se trata de instalaciones que servirán para analizar suelos, mezclas asfálticas y hormigones de cemento, de San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja. Al hacer el corte de cinta, el titular del Distrito 9, Jorge Deiana, remarcó que se trata de equipos que llegaron a la provincia "entre 2017 y 2018 y desde ese momento estuvieron embalados. Algo realmente inaudito". Incluso, el funcionario remarcó que "se trata de una inversión de unos 3 millones de dólares en equipos que estuvieron desaprovechados durante cuatro años". A su ves, Deiana indicó que "este laboratorio va a permitir que la calidad de lo que hacemos sea cada vez mejor. Acá tenemos un laboratorio de suelos, de hormigones y uno de asfaltos, y lo que estamos haciendo es poner en vigencia una Vialidad que trabaja en la comunicación vial de los pueblos".