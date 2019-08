Encuentro. Gobernadores de 19 distritos, incluido Sergio Uñac, firmaron un duro documento contra las medidas que implementó la administración nacional. Los mandatarios expresaron que las provincias se ven perjudicadas.

La firma de un documento en contra de las medidas económicas implementadas por la administración nacional por parte de 19 gobernadores, incluido Sergio Uñac, abrió la puerta para una negociación entre los distritos y la Nación. Tras la rúbrica, en la que los mandatarios indicaron que las arcas provinciales se verán seriamente afectadas por la baja en los recursos de coparticipación, los ministros de Hacienda de 24 provincias se reunieron con el Secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, quien se comprometió a transmitir las inquietudes. Así, según confirmó el titular Hacienda local, Roberto Gattoni, los representantes provinciales esperan que para el viernes "Nación presente, por lo menos, un borrador de una compensación por las caídas". A su vez, de no avanzar en una propuesta, los gobernadores dejaron en claro que "nos veremos en la necesidad de avanzar en un amparo judicial".



La cumbre entre los mandatarios fue por la mañana en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El documento que firmaron consta de cinco puntos, pero el que destaca es el que indica que los gobernadores no están en contra de medidas que tienden a "paliar la grave situación económica que atraviesa el país", pero que sí a que las mismas "afecten los recursos que son de las provincias, lo que genera un grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes". Así solicitaron una compensación por la caída de los fondos coparticipables, al ser elevado el mínimo no imponible de Ganancias y al quitar IVA de los alimentos de la canasta básica. Las acciones del gobierno nacional fueron la respuesta al magro resultado de las PASO y a la inmediata e histórica devaluación del peso.



Antes de esa reunión, el Gobernador Uñac manifestó que "entendemos la delicada situación económica que se vive pero nosotros defendemos los intereses provinciales". Además, el mandatario estimó que para San Juan la baja en los recursos nacionales "puede llegar a los 1.000 o 1.300 millones de pesos en cinco meses".



Al ser consultado sobre el encuentro entre sus pares de Hacienda, Gattoni indicó que "todos los ministros coincidimos que las medidas van a generar un perjuicio en las cuentas por la pérdida de recaudación. Las provincias no están en condiciones de sostener esa baja". Además, dijo que "el Ministerio del Interior va a ser el interlocutor con Hacienda. Nosotros hemos quedado abiertos al diálogo y a la espera de una propuesta de compensación. Es la administración nacional la que tiene hacer una oferta. Esperamos tener el vienes un borrador".



Por otro lado, Gattoni sostuvo que, con las medidas nacionales, los parámetros económicos para las provincias "han cambiado". Por un lado, "el presupuesto nacional para este año preveía 23 por ciento de inflación y un 31 por ciento de crecimiento en los recursos de origen nacional. En base a esas metas fiscales, elaboramos un presupuesto, decidimos políticas salariales, tomamos obras y bajamos impuestos establecidos en el consenso fiscal. Ahora tenemos 10 puntos más de inflación por encima de la recaudación. A eso hay que sumar una segunda devaluación y una quita en la coparticipación. Por eso la Nación tiene que compensar", sentenció. Según se pudo conocer, los titulares de las carteras de Hacienda de las provincias mantendrán reuniones hoy y mañana y no descartan que en algún momento asista el flamante Ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza.

Baja en ingresos

30

Son los miles de millones de pesos de costo fiscal estimados para las provincias, por la suba del 20 por ciento del mínimo no imponible de Ganancias.