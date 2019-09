Evaluación. La Comisión Médica 26 define el nivel de incapacidad en accidentes laborales. En el caso en disputa, el trabajador buscó incorporar una pericia psiquiátrica que no tuvo en cuenta el organismo nacional.





Un fallo de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo puso en alerta a los psicólogos de la provincia. La decisión de la Justicia echó por tierra la intervención de los profesionales para diagnosticar incapacidades psiquiátricas en demandas por accidentes laborales. El magistrado fundó su fallo en el hecho de que no pueden hacer dichos informes, ya que los que tienen esa facultad son los psiquiatras. La presidente del Colegio de Psicólogos salió al cruce, al punto que sostuvo que el juez "está mal informado", dado que basa su sentencia "en una ley antiquísima". Por eso, la titular adelantó que la entidad emitirá un comunicado y no descartan solicitar una reunión con la Corte de Justicia. Por el lado de los psiquiatras, el presidente de la asociación local, sostuvo que los psicólogos pueden hacer dichos estudios, siempre y cuando cuenten con la preparación y especialización correspondiente.



El fallo que generó polémica fue dictado por Mariano Ibañez, junto a sus pares Lucía Daroni de Pontoriero y Julio Coll, que adhirieron a su voto. En su sentencia, el magistrado fue categórico al rechazar una apelación que solicitaba que se otorgara un porcentaje de incapacidad del 10 por ciento a una persona por un accidente laboral, porque tuvo "reacciones vivenciales anormales neuróticas (RVAN) grado II", lo que se denomina estrés postraumático. La determinación es clave, ya que, si se detecta, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) debe hacer un mayor desembolso al trabajador por el accidente sufrido.



La particularidad de la sentencia, que se dictó a fines de julio, pero que salió a la luz la semana pasada, radica en que anteriormente los magistrados aceptaban los peritajes de los psicólogos para determinar incapacidades psíquicas. Incluso, el juez destacó en su escrito que "por años fue constante el error de no advertir que son distintas las incumbencias de la psiquiatría y la psicología, lo que no excusa a que, advertido el error, se deba adecuar el accionar procesal conforme a la ley objetiva". Además, indicó que la ley que regula el ejercicio de la medicina trata a la psicología como auxiliar de la psiquiatría y que el protocolo de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo "claramente establece que la clasificación por grados de la RVAN debe realizarse mediante examen psiquiátrico".



Gema Galván, presidente del colegio de Psicólogos, criticó la resolución y sostuvo que "afecta el campo de aplicación de los peritos. La ley en la que se basó es antiquísima y nosotros tenemos normas que nos avalan en cuanto al ejercicio y las técnicas que tenemos que aplicar para lograr un diagnóstico, en este caso, para una pericia". Además, remarcó que los jueces están "mal informados en cuento a las incumbencias y las actividades reservadas que tenemos como psicólogos, que no se condice con lo que es en realidad". Por eso, adelantó que el colegio emitirá un comunicado y que buscarán una reunión con la Corte para que "se puedan informar y puedan ver que los psicólogos estamos habilitados y capacitados para realizar ese tipo de diagnósticos". A su vez, no descartó que la Federación de Psicólogos de la República Argentina también emita un comunicado por el fallo.



Sebastián Varea, titular de la Asociación Sanjuanina de Psiquiatras, dijo que "un psicólogo recién recibido, no puede determinar una incapacidad. Lo puede hacer siempre y cuando tenga la capacitación correspondiente".

Hay otros fallos de primera y segunda instancia en la misma sintonía.



Cantidad



En San Juan hay 1.585 psicólogos matriculados, aunque en actividad son unos 900, según informó la titular del colegio que los nuclea. De ese universo, 24 realizan algún tipo de pericia en las causas que se tramitan en el Poder Judicial.



Causas



Entre el 30 y 40 por ciento de las causas laborales que se tramitan en la Justicia cuentan con alguna pericia que determina una incapacidad psiquiátrica de un trabajador tras un accidente en el trabajo. Son 1.800 causas anuales, dijeron en la Justicia.